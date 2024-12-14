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不到5小時！台3線獅潭路段一日2起死亡車禍 轎車自撞電桿1女送醫不治

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣台3線公路獅潭鄉路段今早10點多發生19歲男大生的死亡車禍，不料，下午2點多又傳出憾事，一輛轎車疑似自撞路邊電桿，車內兩大一小共有3人，後座年約30歲女子受困，救出後已無生命徵象，送醫搶救仍不治，目前車禍案情仍在調查中。

苗栗縣消防局表示，消防局勤務中心下午2點22分接獲民眾報案，獅潭鄉台3線約114公里處有車禍，獅潭分隊派遣救援車輛出勤；現場為一輛小客車疑似自撞電桿，車內一名約30歲的男子及一名5歲小女孩已脫困，手腳擦傷；但另一名年約30歲的女子受困車後座，救出後已失去生命徵象，呈現OHCA，急救後送大千醫院搶救。

警方證實女子送醫搶救仍宣告不治，但事故發生原因仍待調查釐清。

獅潭鄉台三線118.3公里和興村路段上午10點左右才發生19歲越南籍男大生疑似騎機車失控，人車滑至對向車道與轎車碰撞的事故，騎士身亡；不料下午2點多，相隔僅約4公里的路段又傳出死亡事故。

19歲越南籍黃姓男大生上午騎普通重型機車行駛台3線公路，在苗栗獅潭鄉路段疑似過彎時重心不穩，連人帶車滑至對向車道，與由南往北的轎車發生撞擊，送醫不治。圖／警方提供
19歲越南籍黃姓男大生上午騎普通重型機車行駛台3線公路，在苗栗獅潭鄉路段疑似過彎時重心不穩，連人帶車滑至對向車道，與由南往北的轎車發生撞擊，送醫不治。圖／警方提供

台三線 自撞 苗栗縣 車禍

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