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高雄轎車失控撞進六龜民宅車棚 車頭板金掀起一家4口受傷
高雄市六龜區台27線被稱為「二坡」，因地勢屬下坡，大小車禍不斷；今天下午2時許，劉姓男子駕車搭載妻子和2名幼兒從美濃回六龜家中，下坡時不慎失控撞上路邊民宅車棚，撞擊力大，導致車頭板金整個掀起，劉男一家四口受傷被送醫治療。
六龜警分局調查，劉姓男子（26歲）今天下午2時5分許駕車搭載妻子和2名分別年僅3、4歲的兒子，從美濃欲返回六龜住處，途經六龜區二坡處，不慎失控撞進路邊民宅的車棚，導致車棚鐵皮屋頂整個歪斜，轎車車頭毀損，板金整個掀起。
劉男一家4口分別頭、身體及手腳擦挫傷，所幸傷勢不嚴重，無生命危險，但幼童受到不小驚嚇，嚎啕大哭，民宅內住戶也嚇一跳，竟有車子撞進家中；警消趕抵，救護員將4人送醫。
警方事後對劉男施以酒測，無酒駕行為，詳細車禍肇責由交通大隊釐清判定。
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