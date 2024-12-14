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詐團假投資APP騙200萬 想再騙百萬金山警釣出車手逮捕
新北市金山一名男子在臉書社群發現投資訊息，受邀加入Line投資群組，聽從指示下載投資App後，陸續匯出或交付投資金共200萬元，後來警覺被騙後向警方報案。警方昨天在超商外逮捕張姓車手，並查扣相關證物，訊後依詐欺等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。
金山警分局調查，今年7月一名男子在臉書社群發現投資訊息，加入Line投資群組，聽從對方指示下載一個投資App，以儲值金方式買賣股票，前後與對方面交及匯款近200餘萬，後來他無法把錢從保證金專戶轉出到約定銀行帳戶，才發現可能遭詐而向警方求助。
金山所所長李語堂表示，警方受理後與被害人與合作，假意再投資百萬與詐欺車手相約取款，昨天下午誘使車手現身，在金山環金路一家超商前逮獲張姓車手（21歲），並查扣詐騙資料、帳戶等相關證物。
金山警分局說，加Line投資群組是近日常見詐騙手法，投資應循正當管道，勿輕信網路社群標榜穩賺不賠且來路不明的投資管道，或下載及操作可疑的軟體平台，應多方求證或撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。
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