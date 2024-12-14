影／北市醉男拿三角錐猛砸路邊汽車 到案稱「斷片了」

36歲許姓男子本月初酒醉，在北市中正區路上不明原因徒手攻擊停放在路邊的汽車，更拿起三角錐猛砸，造成汽車擋風玻璃、車窗碎裂，車主隔天發現立刻報警。警方調閱監視器畫面，2天內循線通知許男到案，他供稱「我斷片，什麼都不記得了」，被依毀損罪送辦。

警方指出，4日接獲民眾報案，稱停放在北平東路上路邊停車格的汽車不明原因被破壞，擋風玻璃、車窗都裂了，被害者還補充說，是4日晚上11點停車，5日下午1點發現被破壞立刻報警。

警方調閱監視器畫面，發現5日凌晨一名身穿白色衣服的男子徒手敲打車窗，更拿路邊三角錐砸擋風玻璃，循線清查他身分，知悉是許男，通知到案。