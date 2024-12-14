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影／北市醉男拿三角錐猛砸路邊汽車 到案稱「斷片了」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

36歲許姓男子本月初酒醉，在北市中正區路上不明原因徒手攻擊停放在路邊的汽車，更拿起三角錐猛砸，造成汽車擋風玻璃、車窗碎裂，車主隔天發現立刻報警。警方調閱監視器畫面，2天內循線通知許男到案，他供稱「我斷片，什麼都不記得了」，被依毀損罪送辦。

警方指出，4日接獲民眾報案，稱停放在北平東路上路邊停車格的汽車不明原因被破壞，擋風玻璃、車窗都裂了，被害者還補充說，是4日晚上11點停車，5日下午1點發現被破壞立刻報警。

警方調閱監視器畫面，發現5日凌晨一名身穿白色衣服的男子徒手敲打車窗，更拿路邊三角錐砸擋風玻璃，循線清查他身分，知悉是許男，通知到案。

許男到案供稱「畫面是我沒錯」，但關於為什麼要破壞他人汽車，他表示「我斷片，什麼都不記得了」，警方確認雙方互不相識，且許男事後願意賠償相關損失，警詢後依毀損罪函送法辦。

汽車擋風玻璃、車窗碎裂。記者翁至成／翻攝
汽車擋風玻璃、車窗碎裂。記者翁至成／翻攝
監視器畫面拍下許姓男子攻擊路邊停放汽車完整過程。記者翁至成／翻攝
監視器畫面拍下許姓男子攻擊路邊停放汽車完整過程。記者翁至成／翻攝
汽車擋風玻璃、車窗碎裂。記者翁至成／翻攝
汽車擋風玻璃、車窗碎裂。記者翁至成／翻攝

北市 擋風玻璃 監視器 車主

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