聽新聞
0:00 / 0:00
影／北市醉男拿三角錐猛砸路邊汽車 到案稱「斷片了」
36歲許姓男子本月初酒醉，在北市中正區路上不明原因徒手攻擊停放在路邊的汽車，更拿起三角錐猛砸，造成汽車擋風玻璃、車窗碎裂，車主隔天發現立刻報警。警方調閱監視器畫面，2天內循線通知許男到案，他供稱「我斷片，什麼都不記得了」，被依毀損罪送辦。
警方指出，4日接獲民眾報案，稱停放在北平東路上路邊停車格的汽車不明原因被破壞，擋風玻璃、車窗都裂了，被害者還補充說，是4日晚上11點停車，5日下午1點發現被破壞立刻報警。
警方調閱監視器畫面，發現5日凌晨一名身穿白色衣服的男子徒手敲打車窗，更拿路邊三角錐砸擋風玻璃，循線清查他身分，知悉是許男，通知到案。
許男到案供稱「畫面是我沒錯」，但關於為什麼要破壞他人汽車，他表示「我斷片，什麼都不記得了」，警方確認雙方互不相識，且許男事後願意賠償相關損失，警詢後依毀損罪函送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言