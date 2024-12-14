獨／阿里山火車撞遊客直擊影片曝 遊客尖叫「壓到了」

嘉義阿里山今天有一名女子疑闖軌道，與小火車發生擦撞，正好花蓮縣衛生局長朱家祥在小火車上，趕緊下車協助止血、包紮傷口，也拍下撞擊瞬間。當時小火車持續鳴笛，仍擦撞到女子，現場有人尖叫「壓到了」，所幸經過包紮後，女子無大礙，朱家祥謙虛說「這沒什麼，只是醫師的職責」。

嘉義開往阿里山小火車今早11時13分，行經25公里330公尺處（第1觀景台），發現有民眾違規進入軌道，經列車鳴笛示警，仍與1名拍照女子發生擦撞，列車立即緊急煞車，該名女子閃避不及左腿受傷。

朱家祥的太太是台灣藥學國際發展協會理事，今天他以家屬身分，與協會成員一起到阿里山遊玩，搭上發生事故的小火車。他在事發前拿起手機拍攝窗外美景，剛好錄下案發過程，當時小火車持續鳴笛，還有廣播要遊客靠邊，沒想到有名女子擦撞車廂倒臥在地上，旁邊遊客更驚喊「壓到了」，十分危險。

朱家祥受訪表示，該名女子可能被鳴笛嚇到，又離火車太近而受傷，發生事故後，小火車緊急停駛，一聽到有人受傷便跳下車救援，見女子左小腿有長約10公分傷口，利用小火車上急救包裡的紗布，先蓋住傷口並止血，避免感染，更用登山杖暫時固定。初步查看女子是皮肉傷，不過還需要醫院檢查是否傷到骨頭。