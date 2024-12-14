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獨／阿里山火車撞女子瞬間影片曝光 遊客尖叫：壓到了

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獨／阿里山火車撞遊客直擊影片曝 遊客尖叫「壓到了」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

嘉義阿里山今天有一名女子疑闖軌道，與小火車發生擦撞，正好花蓮縣衛生局長朱家祥在小火車上，趕緊下車協助止血、包紮傷口，也拍下撞擊瞬間。當時小火車持續鳴笛，仍擦撞到女子，現場有人尖叫「壓到了」，所幸經過包紮後，女子無大礙，朱家祥謙虛說「這沒什麼，只是醫師的職責」。

嘉義開往阿里山小火車今早11時13分，行經25公里330公尺處（第1觀景台），發現有民眾違規進入軌道，經列車鳴笛示警，仍與1名拍照女子發生擦撞，列車立即緊急煞車，該名女子閃避不及左腿受傷。

朱家祥的太太是台灣藥學國際發展協會理事，今天他以家屬身分，與協會成員一起到阿里山遊玩，搭上發生事故的小火車。他在事發前拿起手機拍攝窗外美景，剛好錄下案發過程，當時小火車持續鳴笛，還有廣播要遊客靠邊，沒想到有名女子擦撞車廂倒臥在地上，旁邊遊客更驚喊「壓到了」，十分危險。

朱家祥受訪表示，該名女子可能被鳴笛嚇到，又離火車太近而受傷，發生事故後，小火車緊急停駛，一聽到有人受傷便跳下車救援，見女子左小腿有長約10公分傷口，利用小火車上急救包裡的紗布，先蓋住傷口並止血，避免感染，更用登山杖暫時固定。初步查看女子是皮肉傷，不過還需要醫院檢查是否傷到骨頭。

朱家祥說，包紮處理後，女子感覺好多了；該起事故延誤行程約1小時，所幸沒發生更嚴重事故。他回憶以前在火車上協助生產，是很難得的經歷，秉持醫師職責幫助民眾是很自然的事。

阿里山今天疑有登山客闖軌道區拍照，閃避不及擦撞小火車，花蓮縣衛生局長朱家祥（藍外套者）為傷者簡單包紮。圖／花蓮縣衛生局長朱家祥提供
阿里山今天疑有登山客闖軌道區拍照，閃避不及擦撞小火車，花蓮縣衛生局長朱家祥（藍外套者）為傷者簡單包紮。圖／花蓮縣衛生局長朱家祥提供
阿里山森林鐵路今天疑有登山客闖軌道區拍照，閃避不及遭小火車撞倒。圖／讀者提供
阿里山森林鐵路今天疑有登山客闖軌道區拍照，閃避不及遭小火車撞倒。圖／讀者提供
花蓮縣衛生局長朱家祥（右三）今天與台灣藥學國際發展協會成員出遊，在嘉義火車站前合影，沒想到遇到阿里山小火車擦撞事故，緊急為傷者包紮。圖／花蓮縣衛生局長朱家祥提供
花蓮縣衛生局長朱家祥（右三）今天與台灣藥學國際發展協會成員出遊，在嘉義火車站前合影，沒想到遇到阿里山小火車擦撞事故，緊急為傷者包紮。圖／花蓮縣衛生局長朱家祥提供
阿里山今天有一名女子疑闖軌道，與小火車發生擦撞，正好花蓮縣衛生局長朱家祥就在小火車上，拍下撞擊瞬間。圖／花蓮縣衛生局長朱家祥提供
阿里山今天有一名女子疑闖軌道，與小火車發生擦撞，正好花蓮縣衛生局長朱家祥就在小火車上，拍下撞擊瞬間。圖／花蓮縣衛生局長朱家祥提供
阿里山森林鐵路今疑有登山客闖軌道區拍照，閃避不及遭小火車撞倒，左腳受傷送醫。圖／讀者提供
阿里山森林鐵路今疑有登山客闖軌道區拍照，閃避不及遭小火車撞倒，左腳受傷送醫。圖／讀者提供

火車 阿里山

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