男上廁所突遭酒店大戶連毆幾拳 保安竟要被打的人「心裡有個底」

高雄市苓雅區某夜店今天凌晨發生酒客衝突，1名男子上廁所時遭打，還有其他男女也遭殃，其中1名女子被打得爆哭。警方帶回滋事的2男子，依違反社會秩序維護法查辦。

據了解，這家夜店在高雄市苓雅區四維四路某大樓地下室，10月3日同有人因肢體碰觸滋事發生鬥毆。

今天凌晨4時10分許，楊姓男子（29歲）酒後進廁所，突然多名男子進廁所把他撞開，其中陳姓（29歲）及黃姓（20歲）2男子便連毆打他的臉部幾拳，夜店保安人員立刻進去，將他帶離廁所。

楊男在網路留言，事後又有3人也被保安帶上樓，都是莫名被打，一個女生被打到爆哭，他們要求報警。他聽說這群人是「大戶」，雖不是第一次鬧事，也不可能列入黑名單，要他們去夜店「自己心裡有個底」畢竟裡面沒有監視器。

苓雅警分局表示，警方到場找到滋事的陳、黃2男子，帶他們回派出所，查出是不小心肢體接觸而產生口角，引起肢體衝突，雙方已和解撤告，警方依違反社會秩序維護法將陳、黃2人依違反社會秩序維護法函送裁罰。

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