聽新聞
0:00 / 0:00
影／19歲男大生騎機車疑過彎失控滑入對向 殞命苗栗台3線
19歲越南籍黃姓男大生上午騎普通重型機車行駛台3線公路，在苗栗獅潭鄉路段疑似過彎時重心不穩，連人帶車滑至對向車道，與由南往北的轎車發生撞擊，騎士送醫不治，事故原因和責任有待釐清。
大湖警分局汶水派出所上午10點多接獲報案，獅潭鄉台三線118.3公里和興村路段發生交通事故，員警獲報後趕往處理， 到達現場發現一輛機車與轎車碰撞。
警方初步調查，越南籍黃姓男子上午騎普通重機由台3線北往南行駛，行經約118.3公里處彎道時，與42歲顧姓男子駕駛由南往北的轎車發生碰撞，當時疑似機車過彎時重心不穩，連人帶車滑至對向發生撞擊。
事故發生後，黃姓騎士傷勢嚴重由救護車送往醫院搶救，經急救後宣告不治，駕轎車的顧姓男子受輕傷，經檢測雙方沒有酒駕，肇事原因仍待後續釐清。
大湖警分局提醒，駕駛人行車時應全神貫注，隨時注意車前路況、小心駕駛並遵守交通規則，尤其台3線公路有多處彎道及坡道，是縣內發生事故的熱點，行經該路段時務必注意，以確保自身及他人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言