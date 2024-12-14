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影／19歲男大生騎機車疑過彎失控滑入對向 殞命苗栗台3線

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

19歲越南籍黃姓男大生上午騎普通重型機車行駛台3線公路，在苗栗獅潭鄉路段疑似過彎時重心不穩，連人帶車滑至對向車道，與由南往北的轎車發生撞擊，騎士送醫不治，事故原因和責任有待釐清。

大湖警分局汶水派出所上午10點多接獲報案，獅潭鄉台三線118.3公里和興村路段發生交通事故，員警獲報後趕往處理， 到達現場發現一輛機車與轎車碰撞。

警方初步調查，越南籍黃姓男子上午騎普通重機由台3線北往南行駛，行經約118.3公里處彎道時，與42歲顧姓男子駕駛由南往北的轎車發生碰撞，當時疑似機車過彎時重心不穩，連人帶車滑至對向發生撞擊。

事故發生後，黃姓騎士傷勢嚴重由救護車送往醫院搶救，經急救後宣告不治，駕轎車的顧姓男子受輕傷，經檢測雙方沒有酒駕，肇事原因仍待後續釐清。

大湖警分局提醒，駕駛人行車時應全神貫注，隨時注意車前路況、小心駕駛並遵守交通規則，尤其台3線公路有多處彎道及坡道，是縣內發生事故的熱點，行經該路段時務必注意，以確保自身及他人安全。

19歲越南籍黃姓男大生上午騎普通重型機車行駛台3線公路，在苗栗獅潭鄉路段疑似過彎時重心不穩，連人帶車滑至對向車道，與由南往北的轎車發生撞擊，送醫不治。圖／警方提供
19歲越南籍黃姓男大生上午騎普通重型機車行駛台3線公路，在苗栗獅潭鄉路段疑似過彎時重心不穩，連人帶車滑至對向車道，與由南往北的轎車發生撞擊，送醫不治。圖／警方提供
19歲越南籍黃姓男大生上午騎普通重型機車行駛台3線公路，在苗栗獅潭鄉路段疑似過彎時重心不穩，連人帶車滑至對向車道，與由南往北的轎車發生撞擊，送醫不治。圖／警方提供
19歲越南籍黃姓男大生上午騎普通重型機車行駛台3線公路，在苗栗獅潭鄉路段疑似過彎時重心不穩，連人帶車滑至對向車道，與由南往北的轎車發生撞擊，送醫不治。圖／警方提供
19歲越南籍黃姓男大生上午騎普通重型機車行駛台3線公路，在苗栗獅潭鄉路段疑似過彎時重心不穩，連人帶車滑至對向車道，與由南往北的轎車發生撞擊，送醫不治。圖／警方提供
19歲越南籍黃姓男大生上午騎普通重型機車行駛台3線公路，在苗栗獅潭鄉路段疑似過彎時重心不穩，連人帶車滑至對向車道，與由南往北的轎車發生撞擊，送醫不治。圖／警方提供
19歲越南籍黃姓男大生上午騎普通重型機車行駛台3線公路，在苗栗獅潭鄉路段疑似過彎時重心不穩，連人帶車滑至對向車道，與由南往北的轎車發生撞擊，送醫不治。圖／警方提供
19歲越南籍黃姓男大生上午騎普通重型機車行駛台3線公路，在苗栗獅潭鄉路段疑似過彎時重心不穩，連人帶車滑至對向車道，與由南往北的轎車發生撞擊，送醫不治。圖／警方提供
19歲越南籍黃姓男大生上午騎普通重型機車行駛台3線公路，在苗栗獅潭鄉路段疑似過彎時重心不穩，連人帶車滑至對向車道，與由南往北的轎車發生撞擊，送醫不治。圖／警方提供
19歲越南籍黃姓男大生上午騎普通重型機車行駛台3線公路，在苗栗獅潭鄉路段疑似過彎時重心不穩，連人帶車滑至對向車道，與由南往北的轎車發生撞擊，送醫不治。圖／警方提供

交通事故 台三線

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