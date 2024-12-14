金門自由行...陸客騎電動車頻違規 警方已取締14件

自今年9月底金門恢復陸客自由行以來，讓金城的街道熱鬧不少，但陸客騎乘微型電動二輪車肆意遊逛身影，也衍生交通亂象，多位縣議員質詢，要求警方加強宣導取締，金門縣警察局今天表示，截至12月10日止，已於金城市區取締陸客違規件數計14件，呼籲遊客與鄉親確實遵守微電車新制。

金門縣警察局表示，自11月30日起，微型電動二輪車已納入中央統一管理，必須完成「登記」、「領牌」及「投保」後方可合法上路，未依規定者，將依「道路交通管理處罰條例」處以最高新臺幣3600元罰鍰，並移置車輛保管；若車輛未經型式審驗，將直接沒入。

警方也說，近來社群媒體反映，微型電動二輪車的使用量增加，違規情況頻發。主要原因是陸方恢復福建居民自由行後，大量陸客涌入金門旅遊，許多人選擇租用微型電動二輪車代步。根據警察局交通隊統計，自新制實施至12月10日止，已在金城市區取締14件陸客違規案件，包括未戴安全帽2件、雙載9件、不按方向行駛2件，以及手持方式使用行動電話1件。

為避免地區微型電動二輪車違規驟增，警察局已責由各分局、交通隊及保安隊針對熱門觀光景點、市區主要路段及大型商場附近等較容易出現慢車區域加強取締；同時透過地區戶外媒體、電視牆、小三通船班及水頭商港旅客通關大樓等處，播放微型電動二輪車新制規定及騎乘安全影片，並結合縣府觀光處微信公眾號等多元管道向民眾及陸客強力宣導新制規定，期以在活絡觀光之餘，也能減少微電車違規情事，確保金門地區交通安全。