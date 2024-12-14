國3北上龍井段轎車遭撞翻覆2傷、3歲娃沒事 警鎖定肇逃車

國道3號北上台中龍井段今天上午發生一輛轎車遭撞碰撞翻覆車禍，36歲劉姓駕駛與妻受傷送醫，車上3歲男童坐安全座椅加上繫安全帶沒受傷。國道警方表示，肇逃駕駛已聯繫，下午到案，相關肇責調查釐清中。

警方調查，劉男開車，今天上午9時26分行經國道3號北向181.2公里台中龍井段時，遭一輛轎車撞擊翻車在內側車道，造成車上劉男和妻子輕傷，送沙鹿光田醫院，車上一名3歲男童沒有受傷。

警方在事故後，封閉內側車道拖吊，造成後方一度回堵約2公里，並在上午10時許現場排除，並恢復通車。