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衝鋒槍藏社區消防箱躲警 住戶發現反露餡男判刑5年2月
郭姓男子持有1把改造衝鋒槍、8顆制式子彈，原放在友人住處房間內，因擔心警方上門被查到，他用毛毯包裹後藏在友人住處的樓梯間消防箱內，沒想到被住戶檢查時發現。法官依違反槍砲彈藥刀械管制條例判郭男有期徒刑5年2月，併科罰金5萬元。
基隆地院判決書指出，郭男今年2月間，把1把改造衝鋒槍與8顆制式子彈，以毛毯包裹，藏在社區樓梯間消防箱內，被住戶發現報警，警方調閱監視器循線逮獲送辦，檢方依涉犯槍砲彈藥刀械管制條例非法持有非制式衝鋒槍罪起訴。
郭男供稱槍彈是在民國106年間某日，在奇摩拍賣網站向綽號「阿偉」購得，警方查獲槍彈經鑑定具有殺傷力，為非制式改造衝鋒槍、制式子彈。
據指出，該社區大樓住戶是無意間在樓梯間的消防箱內，赫然發現藏有疑似長槍及子彈等物，大吃一驚，警方獲報馬上前往了解發現真的有長槍，但郭男已不見蹤影，後來循線找到人送辦。
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