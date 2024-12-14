女拍照擦撞阿里山小火車…左腳骨折送醫 花蓮縣衛生局長在場幫止血

嘉義縣竹崎鄉樟腦寮車站旁平交道今早11點多有登山客疑誤闖軌道區被小火車撞，55歲女子左腳骨折，恰巧花蓮縣衛生局長朱家祥與台灣藥學國際發展協會成員搭小火車到阿里山，現場協助傷口止血包紮，由救護車送醫，列車預計誤點60分鐘，影響62名旅客。

林鐵及文資處表示，嘉義開往阿里山之定期列車今早11點13分行經25公里330公尺處（第1觀景台），發現有民眾違規進入軌道區，經列車鳴笛示警，仍與1名拍照女子發生擦撞，列車立即緊急煞車，該名女子閃避不及左腳受傷。

阿里山林鐵定期列車上恰巧有台灣藥學國際發展協會團隊成員，其中花蓮縣衛生局長朱家祥熱心上前協助止血、包紮，列車退行至樟腦寮車站，將傷患送至樟腦寮平交道，等待救護車後送治療，預計影響62名遊客62，列車延誤約60分鐘。