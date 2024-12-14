影／男子高雄旅遊慶生 鹽埕區人行道地磚凹陷重摔骨折
台南市張姓市民日前到高雄旅遊兼慶生，行走在人行道上時，因地磚凹陷鬆動他踩空摔倒，他當時帶兩名外國人到鹽埕埔捷運站，兩人目擊嚇壞了，張男當時痛到無法站立，忍痛走回飯店，隔天包計程車回台南至診所就醫，醫師說骨裂及韌帶受傷，昨天回診醫師評估最快3個月才能完全康復。
張姓男子將過程po在臉書寫著「生辰正日可能真的不能做好事！」他12月9日生日安排到高雄二日遊兼慶生，9日晚上7點多，在高雄鹽埕區吃完晚餐、徒步返回旅館途中，遇到2名外國人問路，目的地是高捷鹽埕埔站，他想說不會太遠，就帶他們走過去，眼見捷運站就在眼前，沒注意到人行道磚塊凹陷，他踩空摔了一跤，兩名外國人當場目擊嚇了一跳。
張男今天受訪時說「當時痛感一直加深、立刻知道不妙」，外國人伸手想拉他，但他痛到無法起身，但也安慰兩名外國人他沒事，不用擔心，兩人可以先離開，然後才一跛一跛走回旅館，途中在超商買放塊及藥房買藥，回飯店先冰敷、再貼消炎貼布，但還是痛、不舒服，隔天行程全數取消，還打電話請醫療器材行送兩支拐杖來，包計程車回到台南市就醫。
張男說，事時當時是晚上，他隔天柱著拐杖到現場查看，發現凹陷處是四塊地磚交接處，凹陷又鬆動，他踩空當下幸好及時反應有跳起來，只是腳受傷，若是臀部重摔後果可能更嚴重，另外「慶幸自己走在前面，若是外國人摔倒後果更嚴重」。
張男花了1500元計程車費包車回到台南，到骨科診所就醫發現有骨裂，韌帶撕裂一小塊骨頭，事過多日還是很痛，昨晚回診，醫師說一個月內會消腫約6、7分，完全康復最快要3個月，目前工作和生活大受影響，靠著朋友送餐協助就醫。
張男說，原本想說有醫療險和公司的團體醫療險，自認倒楣就算了，但朋友說從Google地景發現10月份該處人行道地磚凹陷就存在，到他踩空摔倒已過1個多月，現場沒有圍籬或三角錐警示，兒子也建議要向高雄市政府反映或求償，避免還有其他人發生意外；張男說「高雄的人行道寬敞走起來很舒適安全」，但平日巡檢維護要加強，否則反成另類行人陷阱。
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