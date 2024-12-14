基隆巡邏車AI科技巡防嗶嗶叫 偽造車牌現形...車主收罰單被法辦
基隆市警方日前巡邏經七堵區福五街路邊停車格時，巡邏車配備的AI科技巡防系統發出嗶叫聲，員警下車查出一輛小客車懸掛偽造車牌，車主到案供稱是網購偽造車牌，警方訊後依違反道路交通管理處罰條例告發，並依行使偽造特種文書罪嫌函送偵辦。
市警局保安隊調查，保安警察隊小隊長王仁儀、蔡富國12日下午開巡邏車巡邏，經七堵區福五街路邊停車格時，AI科技巡防系統有警報聲響起，下車追查。
員警發現一輛白色小客懸掛偽造車牌停放於路邊停車格，先用拖吊車扣車，循線追查，通知車主到案說明。
車主向警方供稱，他透過網路買車，但後來車牌被註銷，他為求車能上路，另花1萬5千元上網購置2面偽造車牌，避免開車時被警方攔查，沒想到停車時會被警方發現。
保安隊長王方強表示，基隆市警察局在現有的巡邏車陸續加配具有車牌辨識能力AI科技巡防系統，能協助警察在巡邏時，立即正確地辨識可疑的車輛，可即時辨識失竊車輛、偽造車牌等功能。
警方說，懸掛偽造車牌，除依照道路交通管理處罰條例第12條製單舉發外，更涉嫌觸犯刑法第216條行使偽造特種文書罪，呼籲民眾有僥倖心態，購買來路不明車輛並使用偽造車牌，以免觸法。
警方AI巡防系統提供行動車牌辨識、即時影像傳輸、巡邏軌跡、任務設定和緊急通報等功能，行動車牌辨識功能連接警政署協尋車輛資料庫，可透過雙攝影機對前方多車道和路側停放車輛進行巡邏和辨識。
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