偷拍性影像頻傳 官警建議併科高額罰金令卻步

公共場所偷拍事件頻傳，高雄官警認為，自從「小玉」換臉事件後，刑法對妨害性隱私及不實性影像，提高偷拍的刑責，但偷拍對象若是成人，追究妨害秘密須告訴乃論，很多人遭偷拍並不自知，沒報案也罰不到偷拍者，加重刑責或併科高額罰金，可讓偷拍逞慾或獲利的人卻步。

高雄不願具名的官警認指出，台北市對偷拍行為，已另訂行政裁罰辦法，明令各場所主管機關，每月至少探測1次是否有隱藏式攝影機，但高雄對公共場所或旅館業者沒這項規範，飯店業者會確實探測針孔的不多，全得靠業者的良心來保障投宿者的隱私；一般人如果不懂反針孔軟體，投宿飯店或在公共廁所，就得要格外注意有沒有奇怪的紅色燈光，以免遭偷拍而不自知。

高雄市政府有意制訂公共場所反偷拍自治條例，官警認為「多一道法令對一般人也多一層保障」，增訂條例是好事，不過，這類型的犯罪，各縣市都可能發生，如果由中央立法，各縣市都依法執行，也能避免法令上的疊床架屋狀況。

員警分析偷拍類型，除了一般手機偷拍，趁公共場所人潮多，暗地開手機偷拍民眾裙底風光，另最常見的就是裝設針孔攝影機。員警說，針孔攝影機還分為遠端接收畫面的攝影機，以及利用記憶卡錄畫面的針孔攝影機，將針孔裝在公共廁所或旅館房間，令如廁的人或投宿者春光外洩，防不勝防。