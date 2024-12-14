桃園女左轉加速衝撞超商旁圍籬 波及5車超驚險

39歲的林姓女轎車駕駛昨晚6時許，駕駛轎車行經桃園市中壢區民權路二段97巷口時，突然加速左轉致撞擊行進間轎車2輛、路邊停放機車3台，並衝撞進超商旁圍籬。所幸現場無人受傷，林女酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

有民眾於網路社群PO出一段影片，只見畫面中1輛黑色轎車衝撞超商旁工程圍籬，且現場地上出現大量泥土、撞壞的花圃，直呼「？？？？？中壢人可以解釋一下嗎」。

中壢警分局表示，林女駕駛小客車沿民權路二段直行，行經民權路二段97巷口時，突然加速左轉致撞擊行進中的轎車2輛，還撞上路邊停放機車3輛、站牌、花圃及工地護欄等物，車頭也嚴重凹毀。