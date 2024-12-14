嗆「殺警察沒事，你有事」 住戶恐嚇社區總幹事判2月

基隆某社區賴姓住戶因社區管理問題心生不滿，向一名總幹事嗆聲，說出「走去法院，殺警察沒事，你有事」、「我殺警察沒事」等語，讓總幹事心生畏懼，法官依恐嚇危害安全罪，判賴男有期徒刑2月，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，今年4月11日下午，賴男在某社區管理中心向一名總幹事反映社區管理不當，但總幹事解釋後仍無法接受而心生不滿，涉嫌對總幹事恫嚇。

總幹事向第四分局報案提告遭恐嚇，指控賴男對她說出「殺警察殺三次都無罪啦，你有辦法嗎？」「殺警察沒事，你有事」等語，讓她心生畏懼。警方將賴男送辦，並經檢方偵查起訴。

總幹事向法官表示，賴男當時是來質問社區的車道哨為何沒有保全，也解釋給他聽，但是他就是一直不願意接受。

賴男辯稱，他並沒有說他殺警察都沒事，他是說管委會為何不用保全人員派到應到的方執勤，每天都坐辦公室有什麼用，他還說像是桃園的警察被打死了都沒有破案，保全人員都坐辦公室，那他繳管理費就沒有用了。

法官表示，賴男否認恐嚇犯行，勘驗監視器錄影光碟，有錄下賴對告訴人稱「我跟你說啦，管理員如果不去站崗，你去告我，我不屑繳管理費，去告訴啊，我整天閒閒啦，跟你走法院啦，你敢不敢去。」「殺警察殺三次都無罪，你有辦法嗎？」「走去法院，殺警察沒事，你有事」等言詞，認定賴男確有對告訴人說出恐嚇言語。