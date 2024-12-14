「好帥喔」高雄2轎車裝耶誕燈飾街頭放閃 下一秒吃罰單了
耶誕節將至，2名男子把轎車裝上耶誕燈飾，布滿整輛車，裝點出耶誕氣息，在夜裡上路格外顯眼，不過他們正遇到警車，高雄員警攔車依擅自變更規格設備開罰。
據了解，昨天晚間9時30分許，王姓、林姓2男子各駕駛轎車，經過高雄市小港區孔鳳路與桂華路口，車子外觀布滿耶誕燈飾閃閃發光，引起路人注目。路人見到「耶誕車」還直稱「好帥喔」、「好亮喔」，下一秒，跟在他們車後的卻是1輛警車，路人納悶「這個要抓嗎？」隨即警車就鳴起1聲警鳴聲，上前攔下王、林的「耶誕車」。
據悉，王、林2人因為耶誕節來臨，想要增加耶誕氣氛，便將耶誕燈飾鋪滿整輛車，孰不知已經違規。
高雄市警小港分局員警指王、林2人的轎車，在車身加裝燈飾，已違反道路交通管理處罰條例第16條1巷2款「擅自變更規格設備」，立即對2人開出罰單，可處900元至1800元罰鍰。
警方表示，民眾應遵守交通規則，駕駛合格檢驗的車輛且勿加裝或改裝車輛設備，以共同維護交通安全及安寧的道路環境。
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