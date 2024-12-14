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影／苗栗女載2姪兒疑闖紅燈撞上聯結車 釀2死1傷悲劇

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市北橫路口昨晚發生死亡車禍，39歲黃姓女子騎機車載2名姪子行經路口時，疑似未注意路口號誌，與一輛聯結車發生碰撞，她與7歲的大姪子傷勢嚴重，送醫不治，5歲的小姪受傷送醫，事故原因、責任有待調警方調查釐清。

苗栗縣消防局昨晚近8點時接獲通報，救護人員趕往現場發現3人受傷，其中黃姓女子和7歲男童在現場已失去生命徵象，現場大片血跡，送往頭份為恭醫院搶救仍宣告不治，5歲男童雖意識清楚，但全身多處受傷，送醫後住院觀察。

警方初步調查，黃姓女子昨晚騎機車載2名年幼姪兒要回娘家，不料在頭份永貞路與台1己線路口與李姓男子駕駛的聯結車發生碰撞，她和兩名姪兒都噴飛受傷送醫，

根據路口監視畫面顯示，當時路口呈現紅燈，但女子疑似未注意仍繼續前行，在路口與左側駛來的聯結車碰撞，機車上3人都噴飛，釀成2死1傷的悲劇，全案發生原因有待調查釐清。

苗栗縣頭份市北橫路口昨晚發生事故，39歲黃姓女子騎機車載2名姪兒行經路口時，與一輛聯結車發生碰撞，3人噴飛落地，造成2死1傷悲劇。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市北橫路口昨晚發生事故，39歲黃姓女子騎機車載2名姪兒行經路口時，與一輛聯結車發生碰撞，3人噴飛落地，造成2死1傷悲劇。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市北橫路口昨晚發生事故，39歲黃姓女子騎機車載2名姪兒行經路口時，與一輛聯結車發生碰撞，3人噴飛落地，造成2死1傷悲劇。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市北橫路口昨晚發生事故，39歲黃姓女子騎機車載2名姪兒行經路口時，與一輛聯結車發生碰撞，3人噴飛落地，造成2死1傷悲劇。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市北橫路口昨晚發生事故，39歲黃姓女子騎機車載2名姪兒行經路口時，與一輛聯結車發生碰撞，3人噴飛落地，造成2死1傷悲劇。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市北橫路口昨晚發生事故，39歲黃姓女子騎機車載2名姪兒行經路口時，與一輛聯結車發生碰撞，3人噴飛落地，造成2死1傷悲劇。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市北橫路口昨晚發生事故，39歲黃姓女子騎機車載2名姪兒行經路口時，與一輛聯結車發生碰撞，3人噴飛落地，造成2死1傷悲劇。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市北橫路口昨晚發生事故，39歲黃姓女子騎機車載2名姪兒行經路口時，與一輛聯結車發生碰撞，3人噴飛落地，造成2死1傷悲劇。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市北橫路口昨晚發生事故，39歲黃姓女子騎機車載2名姪兒行經路口時，與一輛聯結車發生碰撞，3人噴飛落地，造成2死1傷悲劇。圖／記者胡蓬生翻攝
苗栗縣頭份市北橫路口昨晚發生事故，39歲黃姓女子騎機車載2名姪兒行經路口時，與一輛聯結車發生碰撞，3人噴飛落地，造成2死1傷悲劇。圖／記者胡蓬生翻攝

姪子 紅燈 苗栗縣 車禍

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