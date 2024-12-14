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先「敘利亞友人」再「特效藥」 彰化73歲婦同日差點被連環騙
彰化市73歲郭姓婦人一天之內被兩次連環騙，先是上午才匯款給「敘利亞友人」14萬3千元、才3個多小時又要匯款14萬3千元給推銷「特效藥」的男子，幸好都被郵局行員及員警分析、苦勸後，才保住老本。
警方表示，郭姓婦人在網路上結識一名白稱在敘利亞的異國友人，對方聲稱要寄一份「大禮」給她，讓她十分期待，但需要先匯給14萬3千元運費。她信以為真，本月10日上午11時30分許，即前往郵局匯款。
當時郵局行員詢問郭婦為何匯款時，她答說要匯給「敘利亞的朋友」，行員認為可疑，即通報彰化警分局大埔派出所員警前往處理，經員警冷靜分析詐騙手法，並以案例剖析這是一起「假交友、真詐財」模式後，她才恍然大悟，慶幸沒有成為受害者。
沒想到，同日下午2時，郭姓婦人再度現金郵局， 這次又拿著匯款單，準備匯同樣的14萬3千元，但匯款對象卻變成一名推銷「特效藥」的男子，行員見狀，又再度通報警方。
當員警趕到現場後，驚訝地發現，這次對方又換了詐騙手法，聲稱所賣藥品能治療多項疑難雜症，且用話術使郭婦上當欲支付款項購買。員警冷靜提醒：「連醫生都不敢保證的藥效，他怎麼敢開口？」經過再一次的勸說，郭婦才意識到差點在一天之內，連續掉入2場詐騙陷阱。
彰化警分局呼籲民眾，詐騙手法花樣百出，不管是異國交友還是推銷神奇藥品，目的都是誘騙民眾匯款。凡遇涉及金錢的要求，務必要提高警覺，尤其是不熟悉的人或過於誘人的承諾，應立即向警方或金融機構查證，切勿輕易轉帳或匯款。
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