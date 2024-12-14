快訊

韓半導體強國夢被台積壓制 三星為何失去李健熙精神？

45分鐘才等來救援…產婦剛生子「醫院恐怖電梯」急速下墜！她頸部骨折亡

聽新聞
0:00 / 0:00

先「敘利亞友人」再「特效藥」 彰化73歲婦同日差點被連環騙

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市73歲郭姓婦人一天之內被兩次連環騙，先是上午才匯款給「敘利亞友人」14萬3千元、才3個多小時又要匯款14萬3千元給推銷「特效藥」的男子，幸好都被郵局行員及員警分析、苦勸後，才保住老本。

警方表示，郭姓婦人在網路上結識一名白稱在敘利亞的異國友人，對方聲稱要寄一份「大禮」給她，讓她十分期待，但需要先匯給14萬3千元運費。她信以為真，本月10日上午11時30分許，即前往郵局匯款。

當時郵局行員詢問郭婦為何匯款時，她答說要匯給「敘利亞的朋友」，行員認為可疑，即通報彰化警分局大埔派出所員警前往處理，經員警冷靜分析詐騙手法，並以案例剖析這是一起「假交友、真詐財」模式後，她才恍然大悟，慶幸沒有成為受害者。

沒想到，同日下午2時，郭姓婦人再度現金郵局， 這次又拿著匯款單，準備匯同樣的14萬3千元，但匯款對象卻變成一名推銷「特效藥」的男子，行員見狀，又再度通報警方。

當員警趕到現場後，驚訝地發現，這次對方又換了詐騙手法，聲稱所賣藥品能治療多項疑難雜症，且用話術使郭婦上當欲支付款項購買。員警冷靜提醒：「連醫生都不敢保證的藥效，他怎麼敢開口？」經過再一次的勸說，郭婦才意識到差點在一天之內，連續掉入2場詐騙陷阱。

彰化警分局呼籲民眾，詐騙手法花樣百出，不管是異國交友還是推銷神奇藥品，目的都是誘騙民眾匯款。凡遇涉及金錢的要求，務必要提高警覺，尤其是不熟悉的人或過於誘人的承諾，應立即向警方或金融機構查證，切勿輕易轉帳或匯款。

73歲郭姓婦人一天兩次欲匯款，幸好被行員及員警攔下才保住老本，未被連環騙。圖／警方提供
73歲郭姓婦人一天兩次欲匯款，幸好被行員及員警攔下才保住老本，未被連環騙。圖／警方提供

彰化 詐騙 郵局

延伸閱讀

雨水太多影響生長結果差 彰化冬季葡萄大減產創新紀錄

彰化2國小高鐵站合唱台灣尚勇 學習奮戰不懈精神

為耶誕樹主燈點燈 彰化縣長王惠美許願實現「孵出大巨蛋」

彰化埤頭鄉樂米公園動土 打造稻田堡壘遊戲場

相關新聞

巴拿馬油輪擱淺疑汙油水艙破損 海事人員緊急處置洩漏

巴拿馬籍油輪液態寶石擱淺台中港一周後，大漢海事公司昨日已派遣潛水伕進入船艙、潛入艙底，發現海底門、尾軸有部分破口與裂痕，...

國3龍井北上路段小客車翻覆 占用內車道

高速公路局表示，今天上午9時27分，國道3號北向181.5公里處龍井至沙鹿路段，發生1輛自小客車翻車事故，占內車道，無回...

先「敘利亞友人」再「特效藥」 彰化73歲婦同日差點被連環騙

彰化市73歲郭姓婦人一天之內被兩次連環騙，先是上午才匯款給「敘利亞友人」14萬3千元、才3個多小時又要匯款14萬3千元給...

假合約真詐騙 銀行通報！詐欺車手臨櫃提款170萬栽跟頭

台南市警一分局文化派出所警員昨上午接獲東區某銀行通報，有1名男子欲提領現金170萬元，稱是買賣車輛所得款項，經行員進一步...

新北暖心爸趕回家替女兒慶生 塞車不慎追撞前車懊惱進醫院

新北市賴姓男子昨天傍晚開貨車急著趕回家替女兒慶生，行經中和區環河西路遇塞車，不慎追撞前方林姓男子駕駛的貨車，2人都受傷送...

獨／高鐵左營站建案地層下陷 周圍道路陷落嚇壞當地人

高雄左營高鐵後站重劃區一處建案昨日半夜發生嚴重地層下陷，建案周圍道路地基下陷，目前傷亡不明；據了解工程正在挖地基，還未蓋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。