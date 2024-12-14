假合約真詐騙 銀行通報！詐欺車手臨櫃提款170萬栽跟頭

台南市警一分局文化派出所警員昨上午接獲東區某銀行通報，有1名男子欲提領現金170萬元，稱是買賣車輛所得款項，經行員進一步詢問交易細節，他卻支吾其詞，警方到場後依他所提供的買賣合約書，聯繫買家卻對此交易一無所悉，識破其詐團詐騙伎倆，逮捕38歲林姓車手。

文化派出所警員王培芸和陳俊宏上午9時30分據報後趕往中華東路三段某銀行，依林所提供的轎車買賣合約書，聯繫買家李姓女子，然而，她對於該筆交易一無所知。

經警方查證，李女日前接獲詐團電話，佯稱是親友急需用錢，不疑有他將170萬元匯入林的銀行帳戶內，林依指示前往銀行提款時，銀行行員察覺有異，通報員警到場，當場查扣林的銀行存摺、手機、假合約書等相關證物。

警詢後，依涉詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌，將林移送台南地檢署偵辦。而在銀行行員及警方的機警攔阻下，成功保住李女的170萬元。