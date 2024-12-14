聽新聞
0:00 / 0:00
假合約真詐騙 銀行通報！詐欺車手臨櫃提款170萬栽跟頭
台南市警一分局文化派出所警員昨上午接獲東區某銀行通報，有1名男子欲提領現金170萬元，稱是買賣車輛所得款項，經行員進一步詢問交易細節，他卻支吾其詞，警方到場後依他所提供的買賣合約書，聯繫買家卻對此交易一無所悉，識破其詐團詐騙伎倆，逮捕38歲林姓車手。
文化派出所警員王培芸和陳俊宏上午9時30分據報後趕往中華東路三段某銀行，依林所提供的轎車買賣合約書，聯繫買家李姓女子，然而，她對於該筆交易一無所知。
經警方查證，李女日前接獲詐團電話，佯稱是親友急需用錢，不疑有他將170萬元匯入林的銀行帳戶內，林依指示前往銀行提款時，銀行行員察覺有異，通報員警到場，當場查扣林的銀行存摺、手機、假合約書等相關證物。
警詢後，依涉詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌，將林移送台南地檢署偵辦。而在銀行行員及警方的機警攔阻下，成功保住李女的170萬元。
市警一分局分局長王子雄呼籲，詐騙手法不斷翻新，民眾應保持高度警覺，隨時核實信息真偽。如遇到可疑電話或訊息，請撥打165防詐騙專線或110報警，並謹記「一聽、二掛、三查證」的原則，以免落入詐騙陷阱。若不慎將款項匯出或交付財物，應立即報警，以便警方迅速攔截贓款並追查不法分子。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言