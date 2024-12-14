新北暖心爸趕回家替女兒慶生 塞車不慎追撞前車懊惱進醫院

新北市賴姓男子昨天傍晚開貨車急著趕回家替女兒慶生，行經中和區環河西路遇塞車，不慎追撞前方林姓男子駕駛的貨車，2人都受傷送醫。雙方酒測值均為零，車禍相關肇事因現由警方查釐清中。

新北市中和警方昨天傍晚5時許獲報，中和區環河西路發生車禍，員警獲報到場，發現是2輛貨車發生追撞車禍，經查，涉肇事的賴男（40歲）駕駛貨車沿環河西路由中和往板橋方向直行在中間車道，由於當時天雨且天也已暗昏，又正值下班時段，不慎追撞前方同向因塞車停等由林姓男子（33歲）所駕駛的貨車。