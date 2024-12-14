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新北暖心爸趕回家替女兒慶生 塞車不慎追撞前車懊惱進醫院
新北市賴姓男子昨天傍晚開貨車急著趕回家替女兒慶生，行經中和區環河西路遇塞車，不慎追撞前方林姓男子駕駛的貨車，2人都受傷送醫。雙方酒測值均為零，車禍相關肇事因現由警方查釐清中。
新北市中和警方昨天傍晚5時許獲報，中和區環河西路發生車禍，員警獲報到場，發現是2輛貨車發生追撞車禍，經查，涉肇事的賴男（40歲）駕駛貨車沿環河西路由中和往板橋方向直行在中間車道，由於當時天雨且天也已暗昏，又正值下班時段，不慎追撞前方同向因塞車停等由林姓男子（33歲）所駕駛的貨車。
由於林男胸部及頸部挫傷，賴男胸壁鈍挫傷雙側下肢擦挫傷，2人皆由救護車送往雙和醫院治療。據了解，追撞前車的賴男當時心中著急想趕回家替女兒慶生，沒想到跟前車距離太靠近，不慎釀追撞車禍意外還受傷，送醫時十分抱歉又懊惱的抱怨自己錯過替女兒慶生。
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