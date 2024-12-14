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巴拿馬油輪擱淺疑汙油水艙破損 海事人員緊急處置洩漏
巴拿馬籍油輪液態寶石擱淺台中港一周後，大漢海事公司昨日已派遣潛水伕進入船艙、潛入艙底，發現海底門、尾軸有部分破口與裂痕，已使得機艙於高潮位時，開始灌入海水，海事人員今天將展開水下堵漏焊接工程，並同步進行抽除及清潔機艙底的汙水、海水。
台中港務分公司表示，巴拿馬籍油輪液態寶石上周六因流錨擱淺在台中港南防沙堤案，經連日搶修下，大漢海事公司視海上氣候條件許可下，再派遣潛水伕下艙確認重油艙位置及狀態，發現疑似汙油水艙破損造成汙油水洩漏，面積約為30平方公尺，海事人員已拋放吸油棉及吸油棉索緊急處置，昨天下午勘查水面已無明顯油汙。
基於氣象預報未來一周是兩波冷空氣接力，東北季風增強、水氣增多，今天起至下周一清晨為另一波大陸冷氣團南下，船東已委託大漢海事公司持續布設攔油索，並24小時派員現場監測及待命，將進行水下堵漏作業，全力在今天完成堵漏焊接工程，並同步抽除及清潔機艙底的汙水、海水後，屆時期能更有效抽取油汙水，以便於緊急處置及汙染防治。
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