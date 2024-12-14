巴拿馬油輪擱淺疑汙油水艙破損 海事人員緊急處置洩漏

巴拿馬籍油輪液態寶石擱淺台中港一周後，大漢海事公司昨日已派遣潛水伕進入船艙、潛入艙底，發現海底門、尾軸有部分破口與裂痕，已使得機艙於高潮位時，開始灌入海水，海事人員今天將展開水下堵漏焊接工程，並同步進行抽除及清潔機艙底的汙水、海水。

台中港務分公司表示，巴拿馬籍油輪液態寶石上周六因流錨擱淺在台中港南防沙堤案，經連日搶修下，大漢海事公司視海上氣候條件許可下，再派遣潛水伕下艙確認重油艙位置及狀態，發現疑似汙油水艙破損造成汙油水洩漏，面積約為30平方公尺，海事人員已拋放吸油棉及吸油棉索緊急處置，昨天下午勘查水面已無明顯油汙。