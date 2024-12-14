獨／高鐵左營站建案地層下陷 周圍道路陷落嚇壞當地人
高雄左營高鐵後站重劃區一處建案昨日半夜發生嚴重地層下陷，建案周圍道路地基下陷，目前傷亡不明；據了解工程正在挖地基，還未蓋地上建物，有民眾在網路上分享影片，要周邊住家、停車格車輛須小心受波及。警方表示目前未接獲傷亡報案，建商目前正處理中。
有民眾路過工地外側，發現整片工程圍籬已嚴重下陷，路面還有一大塊凹陷處，影片目前在社群媒體threads上瘋傳，有人留言表示「那邊是重劃區、都是建商的土地，還沒住人」、「周邊的路邊停車格要小心喔」；臉書「512news房市觀測站」也說左營高鐵今晚發生「大場面」，民眾說目前工程正在挖地基，未蓋地上建物，否則後果會更嚴重。
據了解，該建案位於站前南路、站前北路，屬於高鐵特區後站範圍，社區總戶數共783戶，其中一戶今年9月曾創下左營區單價歷史新高，每坪達68萬元，該處均價則是43.3萬元。
左營高鐵特區因為距離台積電設廠的楠梓產業園區、高鐵左營站很近，也有新光三越左營店，商圈成熟、地段佳，加上又有 「左營高鐵科技之心」公辦都更案議題，許多建案正如火如荼進行，房價跟著水漲船高。
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