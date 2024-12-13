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2處露馬腳！新北新莊警呼麻遭逮 記2大過免職送辦

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

警察示意圖。聯合報系資料照
警察示意圖。聯合報系資料照

新北市新莊警分局1名30歲黃姓警員，因工作表現及精神狀態不佳引起主管懷疑，結果竟在住處被搜出大麻殘渣等證物，涉嫌吸毒被記2大過免職，並依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

黃姓警員畢業於警專第31期，在光華派出所服務近10年。近期因工作表現不佳、精神狀態不穩定，上班還經常遲到，警分局督察組得知後主動展開調查，並報請新北地檢署指揮偵辦。

警方於9月23日持搜索票至黃員住處執行搜索，查獲大麻殘渣及吸食工具等證物，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦，新莊警分局即召開考績委員會，依警察人員人事條例第31條及公務人員考績法第12條第3項規定，記2大過予以免職確定。

黃員則聲稱，因為好奇而在網路上購買大麻，想要試試看，事發之後已在10月間自請離職。新莊警分局強調，黃員涉案情節重大，知法犯法嚴重影響警譽，立即召開考績會記過免職，斷然汰除，秉持不庇縱、不護短的立場，主動查處依法偵辦，以維護警紀之決心。

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新莊警分局督察組持搜索票至黃姓警員住處搜索，查獲大麻殘渣及吸食工具等證物，初篩結果呈大麻陽性反應，即召開考績委員會記2大過予以免職確定，並移送地檢署偵辦。圖／警方提供
新莊警分局督察組持搜索票至黃姓警員住處搜索，查獲大麻殘渣及吸食工具等證物，初篩結果呈大麻陽性反應，即召開考績委員會記2大過予以免職確定，並移送地檢署偵辦。圖／警方提供

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