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替這些行員拍手鼓掌 桃園平鎮5銀行一周內阻詐651萬元
桃園市平鎮警分局長徐坤隆今上午前往平鎮區南勢郵局、北勢郵局、山仔頂郵局、合作金庫新明分行及台灣銀行平鎮分行，公開表揚協助阻詐有功人員。徐坤隆表示，各銀行共同攔阻651萬餘元，今除至各分行頒發感謝狀及商品禮券外，並感謝他們協助攔阻民眾遭詐，積極守護民眾財產的安全。
徐坤隆說，近期假投資詐騙猖獗，本周平鎮區南勢郵局、北勢郵局、山仔頂郵局、合作金庫新明分行及台灣銀行平鎮分行共同攔阻651萬餘元，除了感謝，也藉此機會向前往銀行洽公的民眾宣導識詐、反詐的相關知識，以避免受騙上當。
徐坤隆提醒，近來詐騙手法多為假投資、假購物、假檢警及假交友詐騙等類型，為防止民眾遭詐騙集團詐騙，警方除積極與轄內金融機構建立聯防機制，共組防詐通報網外，也呼籲民眾如遇疑似詐騙情形，立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案，以避免財物損失。
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