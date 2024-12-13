替這些行員拍手鼓掌 桃園平鎮5銀行一周內阻詐651萬元

桃園市平鎮警分局長徐坤隆今上午前往平鎮區南勢郵局、北勢郵局、山仔頂郵局、合作金庫新明分行及台灣銀行平鎮分行，公開表揚協助阻詐有功人員。徐坤隆表示，各銀行共同攔阻651萬餘元，今除至各分行頒發感謝狀及商品禮券外，並感謝他們協助攔阻民眾遭詐，積極守護民眾財產的安全。

徐坤隆說，近期假投資詐騙猖獗，本周平鎮區南勢郵局、北勢郵局、山仔頂郵局、合作金庫新明分行及台灣銀行平鎮分行共同攔阻651萬餘元，除了感謝，也藉此機會向前往銀行洽公的民眾宣導識詐、反詐的相關知識，以避免受騙上當。