高市藍營議員接假檢警訊息稱涉詐領助理費 他火大報警

高市國民黨籍議員鍾易仲臉書接獲假檢警訊息，聲稱他涉及詐領助理費及藉職務詐財，火大直接報警。圖／取自鍾易仲臉書

詐騙無孔不入，高市國民黨籍議員鍾易仲臉書接獲假檢警訊息，聲稱他涉及詐領助理費及藉職務詐財，有不法流動資金，並附上加Line聯絡訊息；鍾研判是詐騙訊息怒報警，後貼文指還好自己心臟大顆，有防詐觀念；警方指已鎖定帳戶追查。

鍾易仲接獲詐騙訊息後，向轄區鳳山警分局警方報案，隨後在臉書貼文敘述過程，指詐騙果然無孔不入，早上某位疑似在「地檢」工作的好心人，在他臉書留言「有人向地檢舉報你涉及詐領助理費及職務上機會詐取財物，和不法流動資金，地檢目前正在對你暗中調查，若需幫忙可以跟我說」後面還附一個line的聯絡訊息。

鍾易仲說此則詐騙訊息煞有介事，由於民代是敏感的政治服務業，被有心人士抹黑、雞蛋裡挑骨頭是正常職業風險。更何況，民代詐領助理費案件全台從南到北都曾發生過，若有人存心不良檢舉，就算自己再行得正，被檢察官盯上不是不可能的事。

除此之外，「職務上機會詐取財物、不法流動資金」這些高端專業用詞，都讓這一則留言看起來還真的有那麼一回事。

鍾易仲表示，如果心臟不夠大顆，或者平常真有那麼點類似錯誤，看到這樣的留言，不敢保證不會害怕。接下來就可能和對方聯絡，探聽一下「檢察官」辦案辦到哪裡了？

鍾易仲指，若對方透露，檢方查出他的帳戶出現不明資金，可能認定是中資或黑資，要把錢轉到安全帳戶以逃避追查，他也無法保證不會中計。畢竟，新聞報過那麼多教授、名人、藝人被詐騙的消息，他們都被視為不可能上當，卻都因為詐團的高明騙術而誤入陷阱。

對於詐騙訊息，鍾易仲直言，自己行得正做得直，根本不怕這些似是而非的詐騙話術。看到詐團明目張膽，無孔不入，氣不過直接到鳳山分局報案，希望警方全力追查，把詐騙集團繩之以法。

鍾易仲在文末並強調，詐騙事件無孔不入，也希望中央能給警方更多的資源與權限，對詐騙真正下重手。

轄區鳳山警分局指出，有關市議員鍾易仲於報案稱臉書遭恐嚇取財一事，分局獲報後已立即與刑大科技偵查隊偵辦，目前已鎖定特定帳號，積極查緝中。