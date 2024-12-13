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台南歸仁分局所長涉洩密、收賄遭裁押 市警局停職嚴懲

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

檢警日前因偵辦環保犯罪案，發現歸仁分局大潭派出所長許凱智今年6月間涉洩密、貪汙罪嫌，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，許昨經通知主動到案接受調查，經檢方聲押禁見，台南地院今裁定羈押禁見。台南市警局立即做出拔官調地並停職處分。

台南市警局指出，許身為幹部未能以身作則，知法犯法，該局將斷然處置，採最嚴厲懲處，除改調非主管職務、調整服務地區及停職處分，並追究相關考核監督不周人員責任。

據了解，許不服裁押禁見處分，已循管道提抗告程序。依警局行政懲處慣例，涉洩密至少記過2次，涉貪汙至少1大過，將待許抗告程序告一段落，做出最後行政懲處。

市警局表示，一向重視員警風紀，秉持「警紀警辦」、「自清自檢」原則，不護短、不庇縱、不掩飾，員警如有違法犯紀，必依法究辦、嚴懲不貸。

歸仁分局大潭派出所長許凱智涉洩密、收賄，今遭台南地院裁定羈押禁見，台南市警局立即做出拔官調地並停職處分。聯合報系資料照
歸仁分局大潭派出所長許凱智涉洩密、收賄，今遭台南地院裁定羈押禁見，台南市警局立即做出拔官調地並停職處分。聯合報系資料照

主管 台南 貪汙

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