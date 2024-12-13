聽新聞
0:00 / 0:00
影／疑因車輛買賣糾紛 男在木雕館前亮槍被查獲
日前苗栗縣三義木雕博物館前的停車場發生一起疑因車輛買賣糾紛衍生「亮槍」的恐嚇案件，苗栗警分局接獲報案後，立即調派優勢警力趕往，查獲48歲李姓男子涉嫌恐嚇及違反社會秩序維護法，將他移送法辦。
警方調查，三義木雕館停車場12月10日下午3點多，發生疑似亮槍恐嚇案件，警方趕抵現場時，雙方當事人已分別駕車沿國道一號三義交流道南下離開，警方隨即通報國道公路警察局協助攔查涉案人車，下午4點多在台中泰安休息站前路肩攔獲涉嫌亮槍恐嚇的李姓男子。
苗栗警分局初步調查，李姓男子與24歲楊姓男子因買賣車輛糾紛，相約在三義木雕博物館前停車場協商，雙方到場還未開始協調，李男就亮槍並隨即離開現場，楊姓男子心生畏懼隨即向警方報案，警方調派優勢警力追捕後，將李男攔查到案，並查獲瓦斯槍1支，全案調查後，依恐嚇罪嫌及違反社會秩序維護法罪嫌將李姓 男子移送苗栗地檢署偵辦。
苗栗警分局呼籲，遇有紛爭應尋求正當管道協調解決，對於任何形式的暴力行為，警方將嚴正執法從重究辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言