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影／疑因車輛買賣糾紛 男在木雕館前亮槍被查獲

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

日前苗栗縣三義木雕博物館前的停車場發生一起疑因車輛買賣糾紛衍生「亮槍」的恐嚇案件，苗栗警分局接獲報案後，立即調派優勢警力趕往，查獲48歲李姓男子涉嫌恐嚇及違反社會秩序維護法，將他移送法辦。

警方調查，三義木雕館停車場12月10日下午3點多，發生疑似亮槍恐嚇案件，警方趕抵現場時，雙方當事人已分別駕車沿國道一號三義交流道南下離開，警方隨即通報國道公路警察局協助攔查涉案人車，下午4點多在台中泰安休息站前路肩攔獲涉嫌亮槍恐嚇的李姓男子。

苗栗警分局初步調查，李姓男子與24歲楊姓男子因買賣車輛糾紛，相約在三義木雕博物館前停車場協商，雙方到場還未開始協調，李男就亮槍並隨即離開現場，楊姓男子心生畏懼隨即向警方報案，警方調派優勢警力追捕後，將李男攔查到案，並查獲瓦斯槍1支，全案調查後，依恐嚇罪嫌及違反社會秩序維護法罪嫌將李姓 男子移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警分局呼籲，遇有紛爭應尋求正當管道協調解決，對於任何形式的暴力行為，警方將嚴正執法從重究辦。

三義木雕博物館前的停車場日前發生一起疑因車輛買賣糾紛衍生的「亮槍」恐嚇案件，警方查獲48歲李姓男子持瓦斯槍恐嚇他人，將他移送法辦。記者胡蓬生／翻攝
三義木雕博物館前的停車場日前發生一起疑因車輛買賣糾紛衍生的「亮槍」恐嚇案件，警方查獲48歲李姓男子持瓦斯槍恐嚇他人，將他移送法辦。記者胡蓬生／翻攝

停車場 博物館 恐嚇

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