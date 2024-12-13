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影／桃園男私自帶走女兒直奔北海岸 淡水警成功攔阻避免憾事

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水警分局昨天接獲桃園警方通報，指稱有1名男子情緒不穩，獨自帶走1歲多的女兒開車前往北海岸。員警找了3個多小時，最後在三芝、石門交界處攔下車，男子送醫診療、女童經社工評估後由母親領回。

淡水警分局是在昨天下午4時許，接獲桃園市大園警分局通報，指稱1名41歲男子私自開車帶走女兒，經定位發現在新北市三芝地區，家屬非常擔心發生意外。

淡水警方立即調派巡邏警網在山區、海線全面搜尋，同步調閱監視器追蹤，並提醒車內有幼童，必須注意攔查技巧、確保人員安全。員警先在山區發現目標車輛，且留意到女童獨自坐在右前座，沒有安全座椅等相關防護。

男子看見警察，駕車橫衝直撞躲避攔查。由於山路崎嶇狹隘，警方沒有強勢攔截，只是緊緊尾隨，並通報加派警網設置攔檢點，直到晚間7時30分左右，在石門區頂新庄台2線淡金公路旁順利攔阻，員警不斷安撫男子，伺機從車內抱出女童。

父女倆被帶回三芝分駐所，男子情緒依然非常激動，經衛生局和救護人員評估後，決定送往淡水馬偕醫院診療。新北市家防中心社工評估確認女童母親狀況無虞，交由母親帶回照顧，事件平安圓滿落幕。

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女警在等待社工和女童母親趕抵三芝分駐所時，陪她玩耍用泡麵疊疊樂。圖／警方提供
女警在等待社工和女童母親趕抵三芝分駐所時，陪她玩耍用泡麵疊疊樂。圖／警方提供
桃園市1名41歲男子（中）昨天私自帶走１歲多女兒，開車前往北海岸。淡水警方接獲通報，花了3個多小時順利攔到車，伺機抱出女童、隔離情緒激動的父親。記者林昭彰／翻攝
桃園市1名41歲男子（中）昨天私自帶走１歲多女兒，開車前往北海岸。淡水警方接獲通報，花了3個多小時順利攔到車，伺機抱出女童、隔離情緒激動的父親。記者林昭彰／翻攝
桃園市1名41歲男子昨天私自帶走１歲多女兒，開車前往北海岸。淡水警方接獲通報發動搜尋，一度攔到車，又被趁隙開走逃脫。記者林昭彰／翻攝
桃園市1名41歲男子昨天私自帶走１歲多女兒，開車前往北海岸。淡水警方接獲通報發動搜尋，一度攔到車，又被趁隙開走逃脫。記者林昭彰／翻攝
桃園市1名41歲男子（左二）昨天私自帶走１歲多女兒，開車前往北海岸。淡水警方接獲通報，花了3個多小時順利攔到車，父女皆平安。記者林昭彰／翻攝
桃園市1名41歲男子（左二）昨天私自帶走１歲多女兒，開車前往北海岸。淡水警方接獲通報，花了3個多小時順利攔到車，父女皆平安。記者林昭彰／翻攝

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