女做醫美打麻醉亡今解剖 死者家屬曝病歷怒控：醫療疏失

桃園市49歲邱姓女子7日至北市中山區光澤診所做電波拉皮，打麻醉時突然血氧濃度不穩，送醫身亡，檢警今天前往殯儀館解剖，詳細死因仍待後續報告。死者家屬在律師陪同下也前往殯儀館，低調受訪指出，妹妹沒有相關病史，「這次是醫療疏失害的」，希望檢警好好調查清楚事證，高度懷疑診所涉及醫療疏失。

檢警今天下午2時許，前往殯儀館解剖遺體追查死因，死者家屬也在律師陪同下到場，家屬表示，這段期間診所都有聯繫、關心，但仍無法接受看診人就死了，希望檢警能釐清死因，更懷疑診所就是涉及醫療疏失。