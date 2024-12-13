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女做醫美打麻醉亡今解剖 死者家屬曝病歷怒控：醫療疏失
桃園市49歲邱姓女子7日至北市中山區光澤診所做電波拉皮，打麻醉時突然血氧濃度不穩，送醫身亡，檢警今天前往殯儀館解剖，詳細死因仍待後續報告。死者家屬在律師陪同下也前往殯儀館，低調受訪指出，妹妹沒有相關病史，「這次是醫療疏失害的」，希望檢警好好調查清楚事證，高度懷疑診所涉及醫療疏失。
檢警今天下午2時許，前往殯儀館解剖遺體追查死因，死者家屬也在律師陪同下到場，家屬表示，這段期間診所都有聯繫、關心，但仍無法接受看診人就死了，希望檢警能釐清死因，更懷疑診所就是涉及醫療疏失。
7日事發後，光澤診所發表聲明表示，診所一向秉持醫療專業，嚴格遵守法律規範及操作常規，有關近期發生的這起遺憾事件，本診所深感哀悼與不捨。逝者的離世令家屬悲痛，我們亦深受震撼與痛惜，特此致以最沉痛的哀思。
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