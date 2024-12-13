彰化縣裝置121公尺「天眼」 露天焚燒難以遁形

為強化空汙取締成效，彰化縣環保局在溪州焚化廠121公尺高煙囪，裝設全縣最高的AI煙霧探測系統，取締露天焚燒，環保局指出，這具「天眼」從3月裝置至今，已查獲664件露天燃燒稻草，未來會再尋覓適當地設置。

環保局表示，過去從空中稽查空汙，一般都使用無人機，卻因無法24小時操作，這具AI煙霧探測系統，有全天候360度全方位監控功能，能自動辨識煙霧，一旦發現疑似空汙警訊，立刻透過LINE群組通知稽查人員，迅速趕往現場，比較有機會當場查獲，依法開罰，還能及時撲滅火勢，防止汙染擴大。

環保局表示，此一AI煙霧探測系統高達121公尺，監測範圍大，足可擴及南彰化縣6個鄉鎮的主要稻作生產區，包含溪州、竹塘、埤頭、田尾、北斗、田中等，另包括工廠排放黑煙等，都難逃「天眼」。

環保局長江培根說，自AI煙霧探測系統今年3月啟用以來，已查獲664件露天燃燒案件，與去年同期相比暴增2.59倍，且透過與警消單位合作，裁處190件，較去年同期提升1.65倍，罰鍰金額也由去年45萬多元提升至今年65萬多元整，可有效遏止露天燃燒稻草。