詐騙車手面交贓款前入廟拜拜 林口警逮人
新北市林口警近日偵破2起詐騙案件，共逮捕4名車手與監控手嫌犯。警方表示，其中一案17歲陳姓車手面交贓款前到竹林山觀音寺祈求保佑，不過最終難逃法網。
新北市政府警察局林口分局發布新聞稿表示，日前一名陳姓男子誤信臉書（Facebook）投資社團，投入新台幣30萬元，因無法出金而發覺被騙。
林口分局表示，文林派出所獲報後聯合忠孝派出所共組專案小組，6日到竹林山觀音寺埋伏，發現17歲陳姓車手在大廳拜拜，隨即上前攔查逮人，後續一併逮捕25歲劉姓監控手，將2人依詐欺罪嫌移送。
另外，林口分局說，11月底獲報一名陳姓女子也遇上投資詐騙，陳女在臉書看到一頁式股票投資廣告後，投入資金操作股票，與詐騙集團面交時損失20萬元。
專案小組9日循線追查，通知陳女與詐騙集團約定面交，警方鎖定車手作案車輛及人員後向前攔查，現場查扣工作證、手機及依托咪酯煙彈，全案依詐欺罪、毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。
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