屏東縣成立高級救護隊 提高病患存活率
屏東縣消防局今成立高級救護隊，針對到院前即需要急救、或OHCA無生命跡象患者，在黃金搶救時間展開救援，採取與分隊雙軌救護模式，也希望能讓屏東縣到院前傷病患存活率從去年20.67％，能提高到25到30％。
屏東縣到院前OHCA急救成功率去年為20.67％，遠低於全國平均32.14％，屏東縣消防局今成立高級救護隊，救護隊成員共有10名，小隊長1人加上9名隊員，10人有六人是高級救護技術員（EMTP），4人是中級救護技術員（EMT2）。
今舉行高級救護隊成立儀式，縣長周春米出席，周春米說，屏東縣屏北地區是救護量最多，屏東市設有屏東分隊、屏二分隊，救護救災量都高居全國前幾名，現今將救護隊單獨設立，另外屏東第三分隊設立也如火如荼進行，已選定地點，目前在土地變更。第三分隊位置在屏東縣警局建國路拖吊場。
周春米說，高級救護隊成立後，對到院前急需急救、插管鄉親們，在救護車中提供必要、極快救助，搶救黃金時間。
屏東縣救護案件今年1到11月共4萬5174件，其中第一大隊（屏北地區）救護件數1萬9655，占約4成3比例。高級救護隊小隊長黃志然說，案件派遣採取雙軌並行，轄區分隊跟高救隊遇特殊危及案件會同步派遣，會由勤務中心派遣員判斷是否是危急案件，急救現場至少4名救護人力，共同處理病患，11月中旬開始試運作，成功救回兩件OHCA患者。
消防局表示，這樣的增援，當病患危急時，高級救護技術員提早在急救現場開始依照預立醫療流程，對病人實施氣管內插管或給予急救藥物這些本來應該要在急診室才能進行進階醫療處置，除了能增加急救效率，更將讓民眾感受到雙倍的專業救護服務與保障。
黃志然說，心臟停止後4分鐘大腦開始損傷，若能在病人心臟停止後4分鐘內CPR，8分鐘內ACLS高級心臟救命術，將有助於病患的存活率和預後；高級救護隊成立希望讓每一次救護出勤都有一位高級救護技術員，可以在8分鐘內到達急救現場並且完成高級心臟救命術（ACLS），來讓危急病人有機會延續生命並獲得健康的生活。
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