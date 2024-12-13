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影／士林夜市超商買酒不滿被笑 她拿酒砸店員嗆「底層人士」
有民眾在臉書社團「爆料公社」貼文稱，一名女子抱著小孩在士林夜市某超商發酒瘋，拿酒砸店員還大呼小叫，更怒嗆店員是底層人士，對此，警方表示，昨天晚上接獲報案趕抵，店家保留監視器畫面，受害店員下班後至派出所提告，事後將通知涉案女子到案說明。
根據影片，該名女子疑似酒醉，拿著2罐啤酒詢問店員是否有折扣和差異，孰料她不滿店員訕笑反應，情緒突然失控大聲叫罵，期間還抱著孩子，過程相當驚悚。
士林警方指出，12日晚上接獲110報案，稱一名女子至士林夜市內一間超商消費，因消費問題情緒激動向店員吼叫及辱罵不雅字眼，並將酒瓶丟向收銀台，幸未砸中店員，員警到場店員表示會保留店家監視器畫面，店員下班後已至派出所製作筆錄，將通知涉案女子到案說明。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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