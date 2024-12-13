聽新聞
0:00 / 0:00
影／新北成蘆橋飆速超車撞翻 警方告發惡意逼車「危險駕駛」
新北市蘆洲區成蘆橋上昨天發生翻車事故，警方初步調查認定肇事駕駛有惡意逼車的危險駕駛行為，但未達公共危險罪嫌程度，將依道路交通管理處罰條例開罰，最高可處4萬800元罰鍰，並吊銷駕照、吊扣汽車牌照。
昨天傍晚5時54分左右，1輛銀色掀背車和1輛白色轎車，先後以超過80公里時速在成蘆橋上超車，白車突然失控衝向右側撞擊分隔島，調頭逆向側翻在機車道，害1名70歲機車騎士嚇到急煞摔倒。騎士和肇事轎車駕駛均擦挫輕傷。
蘆洲警分局表示，事後詢問2名汽車駕駛，均稱互不相識、沒有行車糾紛，員警調閱相關車輛行駛軌跡及前方路段監視器，發現當時是下班交通尖峰時段，龍米路、成泰路沿線車速緩慢，2車沒有彼此競速或其他違規。
白車的35歲林姓駕駛聲稱，開上成蘆橋之後，他嫌前方銀色車速度太慢，想要加速超車結果車輛失控撞翻。員警查看他的行車記錄器則發現，白色曾以逼近的不當方式，想迫使銀車讓道，銀車察覺後加速向前衝，白車加速追上，沒多久便在超車過程中失控自撞翻車。
警方認為2車沒有競速追逐，但白車林姓男子駕駛行為不當，將依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第3款任意以迫近、驟然變換車道方式迫使他車讓道、以及第58條未與前後車保持安全距離、第42條不依規定使用方向燈，合計最高可處4萬800元罰鍰，並吊銷駕照及吊扣汽車牌照。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言