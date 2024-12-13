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影／新北成蘆橋飆速超車撞翻 警方告發惡意逼車「危險駕駛」

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區成蘆橋上昨天發生翻車事故，警方初步調查認定肇事駕駛有惡意逼車的危險駕駛行為，但未達公共危險罪嫌程度，將依道路交通管理處罰條例開罰，最高可處4萬800元罰鍰，並吊銷駕照、吊扣汽車牌照。

昨天傍晚5時54分左右，1輛銀色掀背車和1輛白色轎車，先後以超過80公里時速在成蘆橋上超車，白車突然失控衝向右側撞擊分隔島，調頭逆向側翻在機車道，害1名70歲機車騎士嚇到急煞摔倒。騎士和肇事轎車駕駛均擦挫輕傷。

蘆洲警分局表示，事後詢問2名汽車駕駛，均稱互不相識、沒有行車糾紛，員警調閱相關車輛行駛軌跡及前方路段監視器，發現當時是下班交通尖峰時段，龍米路、成泰路沿線車速緩慢，2車沒有彼此競速或其他違規。

白車的35歲林姓駕駛聲稱，開上成蘆橋之後，他嫌前方銀色車速度太慢，想要加速超車結果車輛失控撞翻。員警查看他的行車記錄器則發現，白色曾以逼近的不當方式，想迫使銀車讓道，銀車察覺後加速向前衝，白車加速追上，沒多久便在超車過程中失控自撞翻車。

警方認為2車沒有競速追逐，但白車林姓男子駕駛行為不當，將依違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第3款任意以迫近、驟然變換車道方式迫使他車讓道、以及第58條未與前後車保持安全距離、第42條不依規定使用方向燈，合計最高可處4萬800元罰鍰，並吊銷駕照及吊扣汽車牌照。

新北市蘆洲區成蘆橋上，昨天傍晚有2輛汽車先後以極快的車速，穿越另2車之間空隙超車，下1秒白車失控衝撞分隔島翻覆，逆向堵死機車道。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區成蘆橋上，昨天傍晚有2輛汽車先後以極快的車速，穿越另2車之間空隙超車，下1秒白車失控衝撞分隔島翻覆，逆向堵死機車道。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區成蘆橋上，昨天傍晚有2輛汽車先後以極快的車速，穿越另2車之間空隙超車，下1秒白車失控衝撞分隔島翻覆，逆向堵死機車道。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區成蘆橋上，昨天傍晚有2輛汽車先後以極快的車速，穿越另2車之間空隙超車，下1秒白車失控衝撞分隔島翻覆，逆向堵死機車道。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區成蘆橋上，昨天傍晚有2輛汽車先後以極快的車速，穿越另2車之間空隙超車，下1秒白車失控衝撞分隔島翻覆在機車道。圖／翻攝爆料公社
新北市蘆洲區成蘆橋上，昨天傍晚有2輛汽車先後以極快的車速，穿越另2車之間空隙超車，下1秒白車失控衝撞分隔島翻覆在機車道。圖／翻攝爆料公社

失控 車道

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