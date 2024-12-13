怎麼幫長輩防詐騙 呂秋遠提出10啟示：不要只是罵他笨

詐騙橫行，日前台北市一對母女遭詐1200萬元不幸發生憾事，資深藝人譚艾珍也遭「假檢察官」詐騙近百萬。律師呂秋遠今天在臉書表示，老年人，真的都比較容易騙嗎？一般來說，被騙，不外乎就是感情與賺錢兩種因素，在這兩個部分，老人家確實比較上當。

呂秋遠分析，首先是感情詐騙。詐騙集團自稱外國工程師、將軍、戰地醫師、總裁，講彆扭的中文、但事業有成、喪偶有小孩，搭訕之後每天長達幾小時，早安、午安、晚安不間斷。經過一段時間對方就會突然發生工作上的意外，需要大筆資金周轉。且不知道哪來的神通，提供台灣或越南、柬埔寨的匯款帳號，還交代不能跟任何人說。

第二種情況，是為了錢。呂秋遠表示，會有自稱是公司內部高階主管的人，突然向長輩推薦，有私下管道可以用便宜的價錢買到台積電股票。給長輩偽造的公司名片，電話怎麼打都是到詐騙集團的總部裡。還會請長輩直接跟代書跟金主聯繫，把房子設定抵押權，誆稱借錢給長輩。

話術諸如，「兒女賺錢好辛苦，想要把退休金做最大效益投資嗎？」、「房子是死的、資金是活的，拿來投資股市，現在最好」，長輩基於想要多賺點錢，就會跟著指示，加入股票投資群組，裡面好不熱鬧。會有非常厲害的股海明燈老師，免費幫大家提供買股資訊。會有不同的同學說自己跟了老師，在很短時間賺多少錢。

呂秋遠表示，大家都賺很多錢，當然躍躍欲試。老師會特別關照長輩，安排加入一對一服務，專員指引長輩購買特定股票，但是要匯款到特定帳號，還交代不要告訴別人。一開始都會賺錢，接著建議長輩拿房子貸款，安排特定代書或金主設定抵押權，最後又是崩盤，血本無歸，房子也被金主拍賣。

呂秋遠表示這麼多案例，給了我們什麼啟示呢？

1、長輩被騙，有些是寂寞。所以，多關心長輩，或者是自己的配偶，別讓詐騙集團比我們對另一半或是爸媽還更熟。 2、長輩被騙，有些是為了證明自己還能賺錢、還有用。所以，要讓自己爸媽知道，我們不會跟他們要錢，他們只要平安，一切就是福氣，既然都退休了，就別老是想要賺錢了。 3、要給爸媽一個觀念：這麼好的賺錢機會，他們自己賺就好，人家沒有必要給你。你跟他們非親非故，人家為什麼要讓你賺錢？所以如果老師說可以賺一筆，肯定是賺你一筆，不是讓你賺一筆， 4、群組裡的同學，絕大部分都是撒哭拉（Sakura），也就是詐騙集團的同夥。他們說賺錢，都是假的！遇到這種群組，趕快逃跑退出就好。 5、如果有人叫你借錢不要說、給錢不要講，是詐騙的可能性就會很高，因為他們就是不想讓你跟外界接觸。人在想要賺錢的時候，就會智商下降，所以他們只是想要阻撓長輩跟外界的接觸而已。 6、關於大額提款或轉帳，銀行都會有「關懷問候」，自己不說實話，或是明明銀行行員都警告了，還是執迷不悟往前衝，這真的很麻煩。但是，這可以在銀行或是地政事務所註記，只要設定抵押或是大額提款轉帳，要通知家屬，請記得去做。 7、幫助長輩的手機裝設來電過濾，只要是不明來電、詐騙來電，一律封鎖。如果是市話，設定常用的家人號碼，提醒除了家人以外，不要主動接聽。 8、代書或金主雖然是詐騙集團幫忙找的，但是不容易被當作共犯，他們往往會說，自己也拿錢出來借款，什麼用途他們也不知道，所以最後房子還是會被拍賣。因此，去地政事務所設定通知，是最好的方法。 9、長輩有失智的前兆，提早做監護宣告或是輔助宣告，至少可以讓長輩要做任何法律行為時，都要經過輔佐人或監護人同意。 10、貪婪會讓人智商下降，想賺錢是正常的，但是請務必記得，擋你匯款付錢的人，不一定是壞人，想讓你賺錢的人，先想想他為何要這麼幫你，為何不自己賺。