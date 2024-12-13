台中男跨年夜狠刺死女友淚訴「後悔」 國民法官判他16年半

台中劉姓男子去年跨年夜酒後和李姓女友大吵，拿水果刀狠刺死李姓女友還拒絕警方進門、一度辯稱「打鬧不慎誤傷」；台中地院國民法庭密集審理1天半，劉昨辯結終於掉下眼淚稱「很後悔」，檢察官求刑14年6月至16年6月，法院今上午依殺人罪判他16年6月。

台中地檢起訴指出，劉男（41歲）和李女交往6年多，2人在后里區租屋同居，劉喝酒就會動手動腳，行為脫序，去年12月31日跨年夜晚上10點多，劉酒後和李女口角，他竟拿1把水果刀朝著坐在床緣的李女猛刺。

李女前胸、左胸被刺血流不止，劉見女友痛苦臥坐一旁摀住傷口仍沒報案，另名室友起床驚見地上有一大灘血趕緊打119，李女送醫因刀傷釀氣血胸、肺扁塌及大量失血，隔天元旦凌晨宣告死亡。

警到場時，劉竟辯稱「和女友相互打鬧不慎誤傷」拒讓警員進屋查看，直到警方接獲醫院通知李女死亡，以劉涉有重嫌再度折返，劉卻已經逃逸，最後在后里區內東路廣成巷內逮到人，劉才坦言害怕被抓就騎電動車逃離。

台中地院國民法庭開庭時，劉當庭認罪，並表示「我很後悔」、「我刺死女友感到非常後悔。」

中院11日、12日，經1天半選任、審理程序後，因全案相對單純，劉男也無多加爭執或聲請調查傳喚證人，迅速審結後於今天上午12點宣判。

劉男昨上午辯論終結時，終於掉下幾滴眼淚當庭喊「很後悔」，但因被害人家屬均未到庭，劉並無法當面致歉，公訴檢察官張凱傑依刑法第57條，逐步檢視科刑應注意事項後，建請法院判處劉男有期徒刑14年6月至16年6月。