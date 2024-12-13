影／「檢察官已在查你的助理費」南市議員多人收詐騙信

台灣詐騙集團猖獗，連民意代表也成目標！台南市議員郭鴻儀官網粉專收到一封訊息「指地檢署正在暗中調查他的不正常資金流向，有關助理費不當支出」，今天發現也有其他議員接到同樣訊息，已立即通知議長將會報案處理。

郭鴻儀表示，該訊息表示有需要可以掃QR Code，他請助理用另一個帳號加入，對方自稱是「幫人隱匿資金的集團」，且還假冒檢察署人員說，已在暗中調查不當資金流向，這些詐騙訊息透過官方粉專，手法高明且猖獗，連民意代表都成為目標。

郭鴻儀說，他心中坦蕩蕩自然不會上當，但這些詐騙集團甚至將目標鎖定到民意代表身上，顯示其猖獗程度。 雖然警方難以追查這些集團，他曾經被「貨到付款」詐騙，寄到服務處，結果打開是一顆小小的太陽能燈泡，成本不至100元，他付了1890元，現在還放在服務處提醒大家要防詐，政府要加強教育宣導，從小教導孩子防範詐騙，進而影響家長及長輩，經常提醒民眾防範詐騙。

另一位議員余柷青也曾有收到詐騙信的經驗，內容表示近期將會爆出有人詐領助理費，請和他聯絡，也署名是某某記者，他打電去是空號，台灣詐騙是無所不再，以前是傳到信箱，現在已進化到粉專，以後是不是會用AI滲透到個人的Line。

余柷青說，生活詐騙無所不在不得不提防，已造成人心惶惶，趕快修法堵絕，如果有人想證明清白誤入加入被對方唬弄了，成為被害人還要上法院等，要監督市政還要被詐騙，網路資訊發達能否修法從源頭阻絕。