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影／野狗竄出害命！高雄騎車婦摔死 又傳男騎士被撞及犁田
56歲李姓女騎士昨天清晨騎機車行經高雄路竹區大公路，和突然竄出的野狗相撞，倒地後重傷，送醫不治，警方事後逮捕肇事野狗；今又傳出8日一名男騎士在阿蓮區遭竄出的野狗撞及摔車，所幸僅四肢擦挫傷，但野狗竄入草叢不知去向。
湖內警分局指出，曾姓男子（35歲）12月8日下午2時許騎機車行經玄中路與玄中路705巷路口時，撞到突然竄出的野狗，連人帶車摔倒在地，導致四肢擦挫傷，意識清楚。
警消獲報到場，曾稱撞到野狗才摔車，警方當場施以酒測，無酒駕情形，經送醫救治後無大礙，肇事的野狗因鑽進草叢逃逸，不知去向。
警方指出，經查10月1日至12月12日玄中路共發生1件受傷車禍、3件財損車禍，肇因分別為未保持安全車距、分心駕駛、剎車失靈及支線道未禮讓幹線道，均與犬隻無關。
除曾男因野狗摔車受傷外，李姓婦人昨天清晨5時許同樣騎機車撞到竄出的野狗就沒這麼幸運。
李女當時騎機車沿大公路外側車道北往南行駛，行經事故路段時，突然有一隻野狗衝出，李女車頭撞擊野狗後人車倒地。
當時騎在李女後方的曾姓男騎士、蔡姓女騎士，見李女倒地後為了閃避接連自摔，其中蔡女還撞擊到倒地的李女，曾男受輕傷，蔡女則無大礙。
警消獲報後，分別將3名傷者送醫，李女因傷勢嚴重宣告不治，曾男則無大礙，蔡女未受傷沒有送醫。警方事後逮捕肇事野狗，送往動物醫院掃描，確認未裝有晶片，詳細肇事責任由交通大隊分析研判。
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