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影／野狗竄出害命！高雄騎車婦摔死 又傳男騎士被撞及犁田

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

56歲李姓女騎士昨天清晨騎機車行經高雄路竹區大公路，和突然竄出的野狗相撞，倒地後重傷，送醫不治，警方事後逮捕肇事野狗；今又傳出8日一名男騎士在阿蓮區遭竄出的野狗撞及摔車，所幸僅四肢擦挫傷，但野狗竄入草叢不知去向。

湖內警分局指出，曾姓男子（35歲）12月8日下午2時許騎機車行經玄中路與玄中路705巷路口時，撞到突然竄出的野狗，連人帶車摔倒在地，導致四肢擦挫傷，意識清楚。

警消獲報到場，曾稱撞到野狗才摔車，警方當場施以酒測，無酒駕情形，經送醫救治後無大礙，肇事的野狗因鑽進草叢逃逸，不知去向。

警方指出，經查10月1日至12月12日玄中路共發生1件受傷車禍、3件財損車禍，肇因分別為未保持安全車距、分心駕駛、剎車失靈及支線道未禮讓幹線道，均與犬隻無關。

除曾男因野狗摔車受傷外，李姓婦人昨天清晨5時許同樣騎機車撞到竄出的野狗就沒這麼幸運。

李女當時騎機車沿大公路外側車道北往南行駛，行經事故路段時，突然有一隻野狗衝出，李女車頭撞擊野狗後人車倒地。

當時騎在李女後方的曾姓男騎士、蔡姓女騎士，見李女倒地後為了閃避接連自摔，其中蔡女還撞擊到倒地的李女，曾男受輕傷，蔡女則無大礙。

警消獲報後，分別將3名傷者送醫，李女因傷勢嚴重宣告不治，曾男則無大礙，蔡女未受傷沒有送醫。警方事後逮捕肇事野狗，送往動物醫院掃描，確認未裝有晶片，詳細肇事責任由交通大隊分析研判。

高市曾姓男子8日下午騎機車在阿蓮區被竄出的野狗撞及摔車（紅圈處），四肢擦挫傷。記者石秀華／翻攝
高市曾姓男子8日下午騎機車在阿蓮區被竄出的野狗撞及摔車（紅圈處），四肢擦挫傷。記者石秀華／翻攝
高市曾姓男子8日下午騎機車在阿蓮區被竄出的野狗撞及摔車，四肢擦挫傷；圖為曾男機車遺留現場。記者石秀華／翻攝
高市曾姓男子8日下午騎機車在阿蓮區被竄出的野狗撞及摔車，四肢擦挫傷；圖為曾男機車遺留現場。記者石秀華／翻攝
高市曾姓男子8日下午騎機車在阿蓮區被竄出的野狗撞及摔車，四肢擦挫傷；圖為警方到現場了解事發經過。記者石秀華／翻攝
高市曾姓男子8日下午騎機車在阿蓮區被竄出的野狗撞及摔車，四肢擦挫傷；圖為警方到現場了解事發經過。記者石秀華／翻攝
高市曾姓男子8日下午騎機車在阿蓮區被竄出的野狗撞及摔車（紅圈處），四肢擦挫傷。記者石秀華／翻攝
高市曾姓男子8日下午騎機車在阿蓮區被竄出的野狗撞及摔車（紅圈處），四肢擦挫傷。記者石秀華／翻攝
高市曾姓男子8日下午騎機車在阿蓮區被竄出的野狗撞及摔車，四肢擦挫傷；圖為警方到現場了解事發經過。記者石秀華／翻攝
高市曾姓男子8日下午騎機車在阿蓮區被竄出的野狗撞及摔車，四肢擦挫傷；圖為警方到現場了解事發經過。記者石秀華／翻攝

動物醫院 車禍 車行

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