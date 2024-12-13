玩命推車！高雄機車行員工「1人騎2車」耍特技 下一秒芭比Ｑ了
高市一名機車行員工昨將拋錨機車運回修理，在馬路上演一人騎兩車特技，被後方車拍下畫面，男子左手和左腳跨在另一輛機車上，騎了約百公尺遠後，不小心摔車；轄區警方指出，男子危險騎車行為，可開罰最高3萬6000元罰款。
網路社群「社會事新聞影音」今貼出一則影片，只見一名機車行員工昨天一人以左手和左腳控制另一輛機車，一人騎兩車行駛在鳳山區南華路，被後方轎車行車記錄器拍下，當時駕駛看到畫面直呼「果然高手在民間，但一個不小心就要睡陰間」。
果然沒多久，騎士玩命推車救出狀況，因為騎士一個不小心左手鬆開後，左側的機車就摔車了，所幸未波及其他車輛。
轄區鳳山警分局警方指出，騎士邊騎車邊牽車的行為已違反道路交通管理處罰條例第43條1項1款「汽車駕駛人在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」可處6000元至3萬6000元罰鍰，將予以開罰，並針對該路段加強交通稽查以杜絕類似交通違規行為。
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