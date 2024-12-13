台中22歲男借友人車撞了就跑 機車2人遭二度輾壓傷勢曝光
22歲黃男開朋友的轎車今凌晨1時許在台中南屯闖紅燈，撞上機車，沒下車查看，車子前輪和後輪輾壓22歲劉姓男騎士及後座15歲女乘客，黃男肇逃後被逮，警依肇事逃逸等罪嫌偵辦。醫院表示，2名傷者身上都有多處骨折，救治中。
中山附醫說，受傷女子入院意識清楚，生命徵象穩定，多處擦挫傷及骨折目前已進行手術治療中；台中榮總說，劉男全身多處挫傷、多處骨折，目前生命徵象穩定，持續救治中。
警方在今凌晨1點57分獲報，黃男開車經南屯區永春東路、忠勇路時闖紅燈，當場撞上騎機車的劉姓騎士、後座少女。黃撞到人沒下車查看，還踩油門，導致前輪壓過，後輪又繼續輾過去。
黃男肇事後則直接離開現場，警方在凌晨4點多於黃在西屯的租屋處逮到人。據了解，黃男落網辯稱知道自己有撞到異物，但不清楚撞到人，才覺得可以直接離開。黃男酒測值為0，初判闖紅燈肇事後逃逸，將依肇事逃逸致人受傷罪嫌偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言