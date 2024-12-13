台中22歲男借友人車撞了就跑 機車2人遭二度輾壓傷勢曝光

22歲黃男開朋友的轎車今凌晨1時許在台中南屯闖紅燈，撞上機車，沒下車查看，車子前輪和後輪輾壓22歲劉姓男騎士及後座15歲女乘客，黃男肇逃後被逮，警依肇事逃逸等罪嫌偵辦。醫院表示，2名傷者身上都有多處骨折，救治中。

中山附醫說，受傷女子入院意識清楚，生命徵象穩定，多處擦挫傷及骨折目前已進行手術治療中；台中榮總說，劉男全身多處挫傷、多處骨折，目前生命徵象穩定，持續救治中。

警方在今凌晨1點57分獲報，黃男開車經南屯區永春東路、忠勇路時闖紅燈，當場撞上騎機車的劉姓騎士、後座少女。黃撞到人沒下車查看，還踩油門，導致前輪壓過，後輪又繼續輾過去。