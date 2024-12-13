屏東男9個月狂打175通110檢舉有賭博 查無此事...被處3千罰款

屏東縣王姓男子今年1到9月下旬打175通110，稱萬丹鄉某處有賭博，員警接聽後派人前往，未發現具體報案內容，在電話中多次勸阻，王仍持續撥打。警依違反社會秩序維護法移送屏東地院，法院裁定，王男無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽，罰鍰3000元。

裁定書指出，今年1月到9月21日，王男共打175通110報案電，多次以屏東縣萬丹鄉某處有賭博情事為由打來，受理員警接聽後發現，沒有具體事由，且經員警電話中多次勸阻，王男仍不聽，持續110。