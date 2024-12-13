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屏東男9個月狂打175通110檢舉有賭博 查無此事...被處3千罰款

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣王姓男子今年1到9月下旬打175通110，稱萬丹鄉某處有賭博，員警接聽後派人前往，未發現具體報案內容，在電話中多次勸阻，王仍持續撥打。警依違反社會秩序維護法移送屏東地院，法院裁定，王男無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽，罰鍰3000元。

裁定書指出，今年1月到9月21日，王男共打175通110報案電，多次以屏東縣萬丹鄉某處有賭博情事為由打來，受理員警接聽後發現，沒有具體事由，且經員警電話中多次勸阻，王男仍不聽，持續110。

裁定書指出，王男辯稱，因萬丹鄉某處停放汽車、多輛機車，聽到吵鬧聲音，懷疑有賭博情事。但法院認為此其所辯，與法院調查證據後所為認定未符，法院不採信。王男違反社會秩序維護法第85條第4款得違序行為，足資認定，依法論處，因此處罰鍰3000元。

王男9個月打175通110報案電話，稱附近有賭博，但又無法提出具體事證，屏東警分局電話中多次勸阻，王仍持續撥打，警依違反社會秩序維護法移送屏東地院裁處。圖為屏東分局外觀。圖／報系資料照
王男9個月打175通110報案電話，稱附近有賭博，但又無法提出具體事證，屏東警分局電話中多次勸阻，王仍持續撥打，警依違反社會秩序維護法移送屏東地院裁處。圖為屏東分局外觀。圖／報系資料照

屏東縣 萬丹 賭博

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