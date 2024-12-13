酒駕又疑吸毒 男撞6車1死3傷

廿二歲林姓男子（右坐者）昨天酒駕在台中市區失控衝撞，釀一死三傷；他下車時眼神渙散、語焉不詳，警方同時釐清有無毒駕。記者曾健祐／翻攝 廿二歲林姓男子昨上午無照駕車行經台中市自由路，失控高速飆撞波及六車，釀一死三傷；林酒測值零點九八毫克，確定酒駕釀禍；有民眾指他身有異味、眼神渙散，懷疑另涉毒駕，警先戒護就醫，將抽血檢驗，朝公共危險致死罪嫌偵辦中。

警方調查，林男昨上午時許駕駛車經過自由路三段、進德路口，高速失控，先撞上前方賓士車、機車，當場撞飛騎機車七十五歲杜男，杜騰空重摔柏油路，全身重創送醫不治。

林繼續向前衝，波及騎腳踏車五十八歲宋姓街友，宋被撞顱內出血、腳骨折，送加護病房搶救，另名開車遭撞的四十六歲黃女身體不適，但無大礙。

監視器畫面拍下，林男當時幾乎沒煞車，高速通過路口連續飆撞，有四輛小客車、一輛機車及一輛自行車遭波及，被撞民眾一死三傷，林自己也膝蓋撕裂傷，由警方戒護送醫。

有民眾指出，林男當時眼神渙散、語焉不詳，身上飄出怪味，懷疑他吸毒；警方第一時間施以酒測，林男酒測值高達每公升零點九八毫克，已嚴重超標；但初步驗尿無毒品反應，待進一步警詢後抽血檢測，並依法檢查車上有無違禁物。預計今天報請檢方相驗，朝公共危險致死罪嫌偵辦中。

台中市社會局指出，遭撞的宋姓男子是列冊街友，原身體狀況良好，平時打零工維生，因不願意接受安置庇護，由街友服務員定期查訪關懷，宋目前仍在加護病房觀察。

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