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油輪擱淺台中港船身傾斜破損 日夜抽油

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導

巴拿馬籍油輪「液態寶石」擱淺台中港南防沙堤，海事公司增調3英寸固定式大幫浦到場，日夜投入抽油作業。圖／台中港務公司提供
巴拿馬籍油輪「液態寶石」擱淺台中港南防沙堤，海事公司增調3英寸固定式大幫浦到場，日夜投入抽油作業。圖／台中港務公司提供
巴拿馬籍油輪「液態寶石號」本月7日深夜在台中港因主機故障，擱淺南防沙堤。台中港務公司表示，船東委託大漢海事公司已陸續完成透氣油閥封堵、攔油索布設，目前該船周圍水域無發現油汙，將增調3英寸固定式大幫浦至現場，日夜投入船艙抽油作業。

台中港務公司指出，「液態寶石」目前船艙進水，船身傾斜有破損，為避免漏油汙染海域，船東委由大漢海事工程已在該輪船員陪同下，相繼完成排氣閥封堵，並先完成攔油索布設，前天已從該船岸側的船身右舷、水線1公尺以上處，開出1公尺乘0.5公尺的出入口，供人員及管線方便進出，開始清除機艙油汙及抽油。

台中港務處指出，海事人員利用重錨、錨鏈、鋼繩進行該船身穩固，以利漲潮後，仍可以穩定船身，另發現船上柴油艙，左艙、右艙均沒有發現柴油，研判僅剩4到5千公斤輕柴油。

後續將依海象條件，增調3英寸固定式大幫浦至現場，開始相關作業，現場亦備有夜間照明設備，於海象許可下，將連夜持續抽取油水，目前工期未定。

巴拿馬 機艙 海象 漏油

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