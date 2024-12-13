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助緝毒、防爆 桃園警犬隊成軍

聯合報／ 記者周嘉茹陳宏睿／連線報導

桃園市警犬隊由6名領犬員及6隻警犬組成，從上百名警力挑選出6名訓犬員，並由隊長翁玉濠率領（右一）。記者周嘉茹／攝影
桃園市警犬隊由6名領犬員及6隻警犬組成，從上百名警力挑選出6名訓犬員，並由隊長翁玉濠率領（右一）。記者周嘉茹／攝影
桃園市警察局昨成立警犬隊，加強緝毒、偵巡爆裂物等維安勤務，是六都繼新北、台中市後的第三支。市長張善政替6隻警犬掛上「一線三爪」布章，象徵通過三階段測驗的三級犬階。台中市警犬隊近月則積極替4隻退役警犬辦領養，盼尋覓合適新主人。

桃園市警犬隊有6名領犬員及6隻警犬，由隊長翁玉濠率領；3月舉辦訓犬員招募，從上百名警力挑選出6名菁英，錄取率僅4%，通過嚴格培訓、動保講習等受訓，才能成為專業領犬員。

6隻警犬品種皆為拉不拉多，分別為緝毒犬憨吉、布丁及Doha，偵爆犬Hoya、Coco及蒟蒻，已在國慶大典、桃園青埔棒球場大型演唱會，及雷霆除暴專案擴大臨檢等勤務現身。昨天警犬隊成軍現場，警犬也逐一完成服從、毒品搜索及爆裂物偵檢演練，展現訓練成果。

翁玉濠說，目前犬隊犬隻年紀落在1歲到3歲間，每隻警犬最多可服役4年到7年。訓犬員吳宥彤與警犬Coco搭檔，她說，最困難的是Coco相較其他警犬比較慢熟，所以要先讓牠信任自己，第一步是最困難的，經過時間彼此相處得很好。

桃園市警察局指出，2025年市警局形象月曆也由警犬隊擔任形象大使，成軍後第一個大型勤務將是跨年五月天演唱會，協助緝毒偵蒐及反恐防爆等治安維護工作。

4警犬退役 領養踴躍

至於成軍6年多的台中市警局警犬隊，其中4隻創隊元老警犬已服役屆滿7年，市府今年10月辦理領養程序，5天內收到近百封申請書，市警局為讓4警犬能夠有好的退休環境，實地到篩選出的40名申請者住家考察、訪談，預計月底揭曉。

警犬隊長林恒生說，40名申請者訪談、現勘資料完成後，再篩選出20人進入最後審查會，討論出8名領養者，正取、備取各4名，公布領養者後，會觀察一個月，看領養者是否與警犬相處愉快，種種關卡都是為了確保警犬的「退休生活無虞」。

台中市 桃園 警犬

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