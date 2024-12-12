巴拿馬油輪擱淺台中港堤外 視海象堵機艙破口助抽油

巴拿馬籍油輪在台中港擱淺，台中港務分公司今天表示，下午確認機艙破口位置，後續在海氣象條件許可下，進行破口堵漏作業。圖／台中港務分公司提供 一艘巴拿馬籍油輪在台中港擱淺，因機艙底部淹水，表面油污達10公分；台中港務分公司今天表示，下午確認機艙破口位置，後續在海氣象條件許可下，進行破口堵漏作業，提升抽油效率。

巴拿馬籍油輪「液態寶石」7日故障隨風浪漂到台中港500米防波堤旁，船上15名船員救起14人，其中1名中國籍船員落海，10日尋獲屍體。

台中港務分公司日前成立現場前進指揮所，今天透過文字稿表示，11日船東所委託大漢海事工程公司已利用重錨（鏈）、鋼繩將此船艉繫固，並順利抽取39公秉油水。

12日下午派遣潛水伕下艙確認機艙破口位置，後續在海氣象條件許可下，將儘速進行破口堵漏作業，將會大幅提升抽油效率。

台中港務分公司要求大漢海事工程公司在事故現場務必隨時檢視及備妥足夠除油應變資材因應外，如有相關應變資材需要，台中港務分公司及台中市環保局會協助支援，盼儘早完成油污抽除及污染預防。