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影／新北成蘆橋疑競飆追車下1秒撞翻 恐涉公共危險5年徒刑

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區成蘆橋上，今天傍晚有2輛汽車疑似競飆追車，結果後方白色轎車失控翻覆，逆向堵死機車道，害1名騎機車的70歲老翁摔傷。35歲林姓肇事駕駛送醫檢查，危險駕駛恐涉5年以下有期徒刑的公共危險罪嫌。

至少有2輛車的行車記錄器拍到車禍過程，時間是下午5時54分左右，跨越二重疏洪道銜接蘆洲和五股成州地區的成蘆橋上，往蘆洲方向共有2線車道，當時外線道前方、內線道後方各有1輛汽車，以大約80公里時速向前行駛。

突然先有1輛銀灰色掀背車穿越2車之間狹窄空隙，以極快的速度超車，後方緊跟著另1輛白色轎車，狀似互相競速追車，但下1秒白車失控劇烈搖擺，衝向右側撞擊分隔島，調頭逆向側翻在機車道。

剛好70歲黃姓老翁騎機車路過，被前方翻車事故嚇到，緊急煞車自摔，趕緊自行爬起來。警方和消防隊獲報迅速趕抵，老翁身上多處擦傷，但表示不願追究，扶起機車連忙騎走。

翻覆的白色轎車林姓駕駛被消防隊員拉出車外，送往淡水馬偕醫院檢查，酒測值待驗。灰色福斯掀背車並未理會後方發生事故，直接駛離現場，下橋時遇到紅燈停下，車號被後方車輛的行車記錄器清楚錄下。

警方表示，灰色掀背車和白色轎車疑似互相競速危險駕駛，行為涉嫌妨害公眾往來安全，已有其他駕駛提供行車記錄畫面佐證，將再調閱前方路段監視器，檢視之後再研議是否追究公共危險罪嫌。

新北市蘆洲區成蘆橋上，今天傍晚有2輛汽車疑似競飆追車，結果後方白色轎車失控翻覆，逆向堵死機車道，35歲林姓肇事駕駛送醫檢查，危險駕駛恐涉公共危險罪嫌。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區成蘆橋上，今天傍晚有2輛汽車疑似競飆追車，結果後方白色轎車失控翻覆，逆向堵死機車道，35歲林姓肇事駕駛送醫檢查，危險駕駛恐涉公共危險罪嫌。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區成蘆橋上，今天傍晚有2輛汽車疑似競飆追車，結果後方白色轎車失控翻覆，逆向堵死機車道，35歲林姓肇事駕駛送醫檢查，危險駕駛恐涉公共危險罪嫌。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區成蘆橋上，今天傍晚有2輛汽車疑似競飆追車，結果後方白色轎車失控翻覆，逆向堵死機車道，35歲林姓肇事駕駛送醫檢查，危險駕駛恐涉公共危險罪嫌。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區成蘆橋上，今天傍晚有2輛汽車疑似競飆追車，以極快的車速穿越另2車之間空隙超車，下1秒發生失控衝撞分隔島翻車事故。圖／翻攝行車記錄器
新北市蘆洲區成蘆橋上，今天傍晚有2輛汽車疑似競飆追車，以極快的車速穿越另2車之間空隙超車，下1秒發生失控衝撞分隔島翻車事故。圖／翻攝行車記錄器
新北市蘆洲區成蘆橋上，今天傍晚有2輛汽車疑似競飆追車，結果後方白色轎車失控翻覆，逆向堵死機車道，35歲林姓肇事駕駛送醫檢查，危險駕駛恐涉公共危險罪嫌。記者林昭彰／翻攝
新北市蘆洲區成蘆橋上，今天傍晚有2輛汽車疑似競飆追車，結果後方白色轎車失控翻覆，逆向堵死機車道，35歲林姓肇事駕駛送醫檢查，危險駕駛恐涉公共危險罪嫌。記者林昭彰／翻攝

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