影／日籍女大生高雄騎車跌狗吃屎 辯薑母鴨惹禍酒測值露餡

日籍女大生加娜今天清晨騎機車行經高市楠梓區一處路口自撞分隔島，全身多處擦挫傷，警消到場發現她全身散發酒氣，救護員將她送醫治療。警方在醫院詢問，加娜稱在家吃薑母鴨沒喝酒，但酒測值達每公升0.56毫克露餡，被依公共危險罪送辦。

警方指出，楠梓警分局楠梓派出所今天清晨4時13分許接獲民眾報案，指楠陽路與朝陽路口有女子騎機車自撞分隔島倒地受傷，趨前關心時，發現傷者講日文，是日本人，警消隨即趕抵現場。

警消抵達後，發現傷者是來台念大學的27歲日籍女大生加娜，救護員發現全身多處擦挫傷，但意識清楚，警方在她送醫前，詢問事發狀況，聞到她身上有濃厚酒味，加娜稱在住處吃薑母鴨，之後騎機車外出不小心自摔。

由於加娜身上多處擦傷，救護員先將她送醫治療，因傷勢無大礙，但仍需觀察一陣子，警方在醫院先對加娜施以酒測，發現酒測值高達每公升0.56毫克，警方研判若只吃薑母鴨，酒測值不至於會這麼高，警詢後，依公共危險罪函送橋頭地檢署偵辦。