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澎湖11月被詐財損仍處高峰 商人遭假投資騙2000萬

中央社／ 澎湖縣12日電

澎湖在地商人遭詐騙集團「假投資」詐騙2000萬元，損失慘重，澎湖縣警察局今天在打詐戰情報中，籲請民眾要強化自我警覺，提升防詐意識，對抗詐騙集團，確保財產安全。

澎湖縣警察局繼11月推出「澎澎菊掌」，成立有防詐專案小組全力依「打詐四法」加強打擊詐欺犯罪外，今天更推出澎湖打詐戰情報，籲請民眾提高警覺，遠離詐騙陷阱。

澎湖縣警察局長李名昌指出，詐騙案件以「假投資」案130件最多，其中今年11月間，澎湖有一在地經商民眾，原本想再多賺一點，詐騙集團提供假交易平台，偽造高額「收益」後，利誘投入更多資金，最終在要求「出金」時，卻以須繳稅等理由騙取更多款項，遭假交友騙投資手法詐騙2000萬元，騙走辛苦打拚儲蓄，得不償失，後悔已晚，警方籲請民眾提高警覺，遠離詐騙陷阱，確保財產安全。

澎湖縣警局指出，今年1月至11月共受理詐騙案件489件，平均每月約發生44.5件，累積財損高達新台幣1億8953萬餘元，遠超去年同期的1億4433萬餘元；其中11月詐騙件數為44件，雖比10月減少1件，但財損金額比上月多276萬餘元，被詐騙2000萬是最大一筆，顯見詐騙案件仍處高峰期。

警局指出，提升防詐意識是遏止詐騙關鍵，警方每月將向公布詐騙趨勢與實例，強化自我警覺，遇到疑似詐騙情形，應立即撥打165反詐騙專線諮詢，防詐騙不僅是警方責任，更需要全民共同努力，攜手對抗詐騙集團，以確保自身財產安全。

打詐 澎湖縣 詐騙集團

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