影／投資詐騙損失500萬 7旬嬤：保證獲利都是騙人的

新北市78歲翁姓婦人今年11月誤信LINE投資群組遭詐騙損失500萬元，中和警方12月初趁詐團姓女車手出面取款當場逮人，查扣犯罪聯繫手機1支、假冒工作證1張、假收據1張，警詢後依法送辦。翁姓婦人日前親自現身呼籲，「網路上說保證獲利，穩賺不賠，都是騙人的。」翁婦提醒想投資賺錢的民眾，記得先打165反詐騙專線查證。

「網路投資聲稱保證獲利、穩賺不賠的，都是騙人的，不要再上當。」遭詐騙的翁姓婦人說，詐騙集團的車手還發毒誓，若是騙她，出去被車撞死，沒想到她投資500萬元後，看到帳面上獲利賺了1500多萬元，詐團還說她抽到某航空公司股票300多張，要求3天內要再拿錢出來，不然就是違約交割。

新北市中和警分局日前接獲翁姓婦人報案，指稱今年11月初在臉書得知投資訊息，被誘騙加入LINE群組認識網友，在聊天過程中，對方不斷慫恿她至假投資網站「紘綺國際」投資，聲稱「保證獲利、穩賺不賠」，並貼出假獲利單據，讓翁婦信以為真，自今年11月開始先後面交5次共投資500萬元，後因查證對方公司時發現無此公司及人員，察覺有異急忙報警。

轄區安平派出所獲報，發現詐欺集團仍持續要求翁婦加碼投資50萬元，本月4日由安平所所長鍾明豐率4名員警於永和區中和路面交地點旁埋伏，趁詐團車手蕭姓女子（41歲）出面取款當場逮人，現場查扣犯罪聯繫手機1支、假冒工作證1張、假收據1張、贓款2900元等證物，警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢察官訊後諭令5萬元交保。